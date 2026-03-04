快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

許多風險不斷浮現 小摩示警市場情緒太樂觀

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙說，包括中東衝突等的許多風險不斷浮現，當前市場的樂觀情緒顯得高於應有的水準。他示警，通膨風險可能比人們想得更高，而成為美國經濟派對上的「臭鼬」。

戴蒙2日在邁阿密告訴彭博電視：「目前經濟形勢『尚可』，但資產價格處於高檔。我認為市場情緒有些過於樂觀，儘管這種情況已持續多年。」

戴蒙說，市場存在「很多自滿情緒」。然而，通膨就是一項重大風險。「通膨可能比人們預期的更高；如果真的發生，那就像派對上的臭鼬一樣。希望這種情況不會出現。」臭鼬指的是破壞氣氛的由來。

這是戴蒙近期再次以動物比喻金融體系風險。就在幾個月前，他曾以「蟑螂」形容信貸市場出現的裂痕，暗示問題可能不只一個。

戴蒙提到，近期升高的地緣政治衝突，在一定程度上將加劇價格壓力，「如果衝突不持續太久，就不會對通膨造成重大衝擊。但若拖延很長時間，情況就會不同」。但是他認為，「形勢惡化的可能性比其他人想像的要大」，「通膨將引發經濟下行」。  

自2022年俄烏戰爭爆發以來，戴蒙就一直警告地緣政治風險，表示這類風險遠超過他職業生涯中遇到的任何其他擔憂。去年，摩根大通承諾未來十年，將向能增強美國經濟安全和韌性的行業，投入1.5兆美元，戴蒙宣布投資計畫時強調，「我們必須立即行動」。

美國經濟 風險 市場

延伸閱讀

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

美伊大戰超出預期 法國巴黎銀行財富管理分析3情境「油價恐飆破每桶100美元」

中東衝突油價漲…歐洲央行示警歐元區通膨飆升、產出下滑風險

投資市場呈現風險趨避格局 景順提四情境因應

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

中東海空大亂 全球運能緊繃引爆斷鏈危機

美國、以色列及伊朗之間衝突擴及中東地區，促使中東多國暫時關閉空域，荷莫茲海峽也實質停擺，不僅重創全球能源供應，也衝擊全球船運，可能引發全球供應鏈中斷，並造成金融風險，因為亞洲銀行業對波灣地區貸款不確定性升高。

荷莫茲海峽封鎖市場震撼 原油升破85美元、美元指數漲向100

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」。

美伊震撼彈推升全球通膨 經濟學家：「我們處於非常危險時期」

美國與以色列聯手空襲伊朗，已使全球經濟面臨另一場重大震撼。經濟學家認為這場戰爭將推升全球通膨，迫使各國央行升息、推高房貸、車貸和其他借貸的成本，進而抑制消費支出和企業投資，最終導致經濟衰退。美國聯準會（Fed）前主席葉倫預期，Fed將更傾向於按兵不動。

中東衝突擴大 百艘船舶滯留…塞港憂慮再起

中東衝突擴大，日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼克森（Jeremy Nixon）2日表示，全球貨櫃輪船隊約10%受影響。

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。