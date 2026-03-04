歐洲央行升息預期拉高 今年調高1碼機率達50%

中東戰火蔓延，為全球央行的利率展望增添變數。最新公布的數據顯示歐元區通膨意外加速，市場因而預期歐洲央行（ECB）今年升息一次的機率提高到50%，而市場原本認定本月將升息的日本央行，也傳出考慮先按兵不動。

歐盟統計局3日公布，2月消費者物價指數（CPI）與去年同期相比上升1.9%，年升幅高於1月的1.7%，略低於歐洲央行2%的通膨目標，但高於市場預期的1.7%；剔除食品和能源成本的核心CPI，也意外加速至2.4%，備受關注的服務業通膨率升至3.4%。

歐洲央行（ECB）目前傾向將利率維持在2%一段時間，但上周末暴發的中東衝突，攪動能源市場，正提高現有風險。ECB首席經濟學家雷恩（Philip Lane）接受英國金融時報訪問時表示，曠日持久的中東戰爭，以及該區石油和天然氣供應持續下降，可能導致歐元區通膨大幅飆升、產出急劇下滑。

市場如今預期，ECB今年有50%的機率會升息25個基點。互換市場2日預期ECB今年會降息1個基點，上周甚至預期會降息10個基點。

在此同時，路透報導，消息人士稱，中東衝突引發的新一輪市場波動，增加了日本銀行（央行）3月暫不升息的可能性，唯一促使日銀在本月會議上升息的因素是日圓大幅貶值。日圓在中東爆發戰火後加速貶值，3日一度貶至157.97。

消息人士稱，日銀需要時間深入評估先前的升息措施以及最新的中東衝突，對經濟和物價的影響。日銀副總裁冰見野良三2日的談話中也沒有明確暗示政策將轉向，市場對3月升息的預期隨之降溫。三井住友信託資產管理公司高級策略師稻留克俊認為，若日圓持續走弱，4月最有可能是下一次升息的時間點。

更受市場關注的美國聯準會（Fed），交易人士正為聯準會「更長時間維持高利率」做準備。期貨市場已將聯準會下次降息時點延後至9月，並預期年底前大約降息2碼。Mischler金融集團常務董事迪‧賈洛馬認為，在中東戰火蔓延下，油氣價格顯然會成大問題，因此可能延後Fed後續降息計畫。

同日澳洲央行（RBA）總裁布洛克也警告，如果利率決策官員認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。市場原本普遍預期，澳洲央行會等到4月29日公布第1季CPI報告公布後，才會在5月5日的政策會上決定是否再次升息，但如今在中東衝突可能帶來供應衝擊、且通膨本已偏高的情況下，通膨預期可能開始上升的風險正在增加。