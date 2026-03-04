快訊

美擬啟動新一輪301調查 將與台灣、東南亞達成協議

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美擬啟動新一輪301調查。圖為紐瓦克港貨櫃碼頭。(路透)

美國貿易代表署（USTR）發布2026年貿易政策議程，承諾要將「美國優先」的貿易政策制度化，今年尋求要進一步削減外國關稅與非關稅壁壘、執行對等貿易協議，並考慮啟動新一輪301條款調查。

美國貿易代表葛里爾2日提交這份貿易議程給國會，表示將以去年的成就為基礎，加強美國優先的貿易政策，替美國生產商與美國經濟，維持成長動能。

這份議程涵蓋六大優先事項，分別是延續對等貿易協議、強化執行對等貿易協議與美國貿易法規、加強關鍵礦物供應鏈、重新審視美墨加貿易協定、管理美中貿易關係以達到對等平衡、促進美國在國際論壇的利益。

議程內容提到，美國將評估是否需要啟動新的301條款調查，以應對全球產能過剩、水產和漁業濫用、出口導向的農業政策、藥品定價、數位服務稅等。另外，美國也將完成與台灣、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、薩爾瓦多、瓜地馬拉、印尼、馬來西亞的協議，並以現有貿易法規執行這些協議。

1974年貿易法的301條款，用於處理被視為不公平的貿易行徑，賦予USTR權限，能開徵關稅或祭出其他報復措施。川普去年4月的「解放日」宣布對等關稅之前，301條款是美國用來處理美中貿易緊張的主要工具。

根據議程，美國將尋求繼續「管理」與中國大陸的雙邊貿易。當局強調去年10月川習會的協議，是邁向更公平貿易的第一步，打算密切監督中方遵循協議的情況。美國貿易代表署將繼續301條款行動，包括監控中國第一階段協議的執行進度，且要對中國造船與半導體的做法，做出回應。貿易署從2026年4月起，將依法就強制技術轉移，展開四年一度的審查。

貿易代表署表示，去年4月對等關稅發布後，美國貿易赤字明顯減少、出口提高，顯示美國優先的貿易政策帶來成效。對等關稅實施以來，到2025年12月底為止的每個月，美國貿易赤字每個月都比一年前下降，而且美國商品與服務出口，去年成長6.2%至1,998億美元；經通膨調整後的個人實質可支配所得，也增加1.6%。

