美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股3日早盤四大指數齊跌。法新社
伊朗戰事進入第四天，仍未出現降溫跡象，美國總統川普說，美國將「不計代價」達成在伊朗的軍事目標。投資人更加恐懼能源市場恐長期中斷，也擔憂通膨再起，美股四大指數3日早盤重挫。

道瓊工業指數早盤大跌2%，標普500指數跌1%，那斯達克指數跌2%，費城半導體指數重摔4%。

台積電ADR下跌5%。輝達摔2%，據傳美國官員考慮，限制輝達向中國單一客戶出口AI晶片的數量。

布蘭特原油大漲7%， 一度衝破每桶85美元，為2024年7月以來首見。歐洲天然氣價格也再漲28%，主因位於卡達的全球最大液化天然氣（LNG）出口廠持續關閉。

受到卡達LNG廠停擺拖累，卡達能源公司（QatarEnergy）暫停生產鋁及部分化學品。消息傳出後，倫敦金屬交易所的鋁價聞訊大漲3.8%。

能源價格直線竄升，通膨憂慮下，削弱聯準會（Fed）今年兩度降息的預期，債券殖利率攀高，與殖利率呈反向走勢的公債價格下跌。

據報伊朗革命衛隊指揮官說，要關閉原油運輸要道--荷莫茲海峽，會攻擊試圖通行的船隻。美以對伊朗的戰事波及中東多地，美國駐沙烏地阿拉伯首都的使館，遭到無人機攻擊；以色列派兵進入黎巴嫩南部，對付真主黨。

美伊戰事相對短暫…專家示警若持續「能源市場恐大亂」 顛覆供應鏈、推升通膨

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

歐元區2月通膨率升至1.9% 中東戰火引發物價上漲擔憂

歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。隨著中東各地戰火爆發，...

伊朗戰爭促市場押注美元及能源 黃金、白銀價格重挫

伊朗戰爭推升石油、天然氣價格，受此影響，交易員策略性押注能源及美元，貴金屬價格今天大幅走低

挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評...

