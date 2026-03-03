快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司3日發表M5 Pro和M5 Max。圖片擷自蘋果官網
蘋果公司3日發表M5 Pro和M5 Max。圖片擷自蘋果官網

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

蘋果硬體技術資深副總裁Johny Srouji表示：「M5 Pro和M5 Max讓蘋果晶片邁出重大一步，運用我們全新的融合基礎架構大幅拓展蘋果晶片性能，同時保留高性能、能源效率和統一記憶體架構等核心價值。這兩款晶片彰顯我們努力不懈的創新歷程，結合世界最高速的CPU核心、配備神經網路加速器的新世代GPU、更快速的神經網路引擎，以及高頻寬、高容量的記憶體，綜合起來造就MacBook Pro無可比擬的效能、效率和裝置端AI功能。」

根據蘋果官網，搭載新晶片的MacBook Pro尚未公布在台灣推出的日期，起跳價為新台幣59,900元，

蘋果也發表全新顯示器系列。新款Studio Display配備支援「桌上視角」功能的 1200萬像素Center Stage相機，影像品質更優良；錄音室等級的三麥克風陣列；以及身歷其境、支援「空間音訊」的六揚聲器音響系統。這款顯示器現在更配備強大的Thunderbolt 5連線功能，在使用高速配件或以菊鍊式串接顯示器時，提供更好的下游連線體驗。

全新Studio Display XDR將專業級顯示器的體驗提升到新境界。這台27吋5K Retina XDR顯示器搭載先進的mini-LED背光技術，內含超過2,000個局部調光分區，SDR亮度高達1000尼特，HDR峰值亮度則高達2000尼特。它還提供更廣闊色域，讓內容在螢幕上呈現令人屏息的對比度、鮮豔度和準確度。120Hz的更新頻率讓Studio Display XDR對動態內容的反應更靈敏，而「適應性同步」則能為影片播放或需要大量繪圖處理的遊戲靈活調整影格率。Studio Display XDR採用與Studio Display相同的先進相機和音訊系統，以及Thunderbolt 5連線功能，精簡專業工作流程的配置。

新款Studio Display附有可調整斜度的支架，售價新台幣52,900元起，而Studio Display XDR附有可調整斜度及高度的支架，售價新台幣109,900元起。兩款產品皆提供標準玻璃和奈米紋理玻璃兩種選項，將於日後在台灣開放訂購。

蘋果 顯示器 晶片

延伸閱讀

M4版iPad Air來了！記憶體大升級瞄準AI應用 工作、娛樂輕鬆切換

蘋果發表平價iPhone 17e 售價2.19萬起容量加倍

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

伊朗戰事進入第四天，仍未出現降溫跡象，美國總統川普說，美國將「不計代價」達成在伊朗的軍事目標。投資人更加恐懼能源市場恐長期中斷，也擔憂通膨再起，美股四大指數3日早盤重挫。

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

歐元區2月通膨率升至1.9% 中東戰火引發物價上漲擔憂

歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。隨著中東各地戰火爆發，...

伊朗戰爭促市場押注美元及能源 黃金、白銀價格重挫

伊朗戰爭推升石油、天然氣價格，受此影響，交易員策略性押注能源及美元，貴金屬價格今天大幅走低

挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。