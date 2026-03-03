蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

蘋果硬體技術資深副總裁Johny Srouji表示：「M5 Pro和M5 Max讓蘋果晶片邁出重大一步，運用我們全新的融合基礎架構大幅拓展蘋果晶片性能，同時保留高性能、能源效率和統一記憶體架構等核心價值。這兩款晶片彰顯我們努力不懈的創新歷程，結合世界最高速的CPU核心、配備神經網路加速器的新世代GPU、更快速的神經網路引擎，以及高頻寬、高容量的記憶體，綜合起來造就MacBook Pro無可比擬的效能、效率和裝置端AI功能。」

根據蘋果官網，搭載新晶片的MacBook Pro尚未公布在台灣推出的日期，起跳價為新台幣59,900元，

蘋果也發表全新顯示器系列。新款Studio Display配備支援「桌上視角」功能的 1200萬像素Center Stage相機，影像品質更優良；錄音室等級的三麥克風陣列；以及身歷其境、支援「空間音訊」的六揚聲器音響系統。這款顯示器現在更配備強大的Thunderbolt 5連線功能，在使用高速配件或以菊鍊式串接顯示器時，提供更好的下游連線體驗。

全新Studio Display XDR將專業級顯示器的體驗提升到新境界。這台27吋5K Retina XDR顯示器搭載先進的mini-LED背光技術，內含超過2,000個局部調光分區，SDR亮度高達1000尼特，HDR峰值亮度則高達2000尼特。它還提供更廣闊色域，讓內容在螢幕上呈現令人屏息的對比度、鮮豔度和準確度。120Hz的更新頻率讓Studio Display XDR對動態內容的反應更靈敏，而「適應性同步」則能為影片播放或需要大量繪圖處理的遊戲靈活調整影格率。Studio Display XDR採用與Studio Display相同的先進相機和音訊系統，以及Thunderbolt 5連線功能，精簡專業工作流程的配置。

新款Studio Display附有可調整斜度的支架，售價新台幣52,900元起，而Studio Display XDR附有可調整斜度及高度的支架，售價新台幣109,900元起。兩款產品皆提供標準玻璃和奈米紋理玻璃兩種選項，將於日後在台灣開放訂購。