歐元區2月通膨率升至1.9% 中東戰火引發物價上漲擔憂

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導
歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。圖為比利時布魯塞爾的歐盟委員會大樓外，可以看到歐盟旗幟。新華社

歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。隨著中東各地戰火爆發，外界擔憂未來通膨可能進一步升溫。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）公布的歐元區21國最新整體通膨率較1月的1.7%小幅升高，並高於金融市場數據供應商慧甚（FactSet）調查所得的經濟學家預測。

其中服務業通膨率由3.2%上升至3.4%，能源價格的跌幅也有所放緩。

扣除波動較大的燃料與食品價格後，2月歐元區核心通膨率同樣由1月的2.2%上升至2.4%。

荷商安智銀行（ING Bank）在一份報告中指出：「服務與貨物通膨均出現上升，顯示即使在中東衝突爆發前，通膨壓力距離完全消退仍遙遠。…而從現在起情勢勢必會再度變得更不穩。」

不過，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）高級經濟學家法比安尼（Riccardo Marcelli Fabiani）堅信，中東衝突可能即將帶來的物價衝擊「不應被誇大」。

他指出，「通膨失控（的可能性）已被排除」，且歐洲央行（ECB）在2週後的下一次政策會議不太可能調整利率。

投資級債淨流入居冠

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美股早盤／川普放話「不計代價」 道指摔千點、台積ADR重摔5%

伊朗戰事進入第四天，仍未出現降溫跡象，美國總統川普說，美國將「不計代價」達成在伊朗的軍事目標。投資人更加恐懼能源市場恐長期中斷，也擔憂通膨再起，美股四大指數3日早盤重挫。

蘋果新品齊發！M5 Pro、M5 Max亮相 還有全新顯示器

蘋果公司3日推出M5 Pro和M5 Max，為專業級筆電中最先進的晶片，藉以驅動全新MacBook Pro。這兩款晶片採用蘋果新設計的融合基礎架構打造。蘋果同日也發表新款Studio Display和全新Studio Display XDR。

伊朗戰爭促市場押注美元及能源 黃金、白銀價格重挫

伊朗戰爭推升石油、天然氣價格，受此影響，交易員策略性押注能源及美元，貴金屬價格今天大幅走低

挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評...

