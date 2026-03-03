歐元區2月通膨率升至1.9% 中東戰火引發物價上漲擔憂

歐盟統計局今天公布，2月歐元區通貨膨脹率微升至1.9%，逼近歐洲央行（ECB）設定的2%目標水準。隨著中東各地戰火爆發，外界擔憂未來通膨可能進一步升溫。

法新社報導，歐盟統計局（Eurostat）公布的歐元區21國最新整體通膨率較1月的1.7%小幅升高，並高於金融市場數據供應商慧甚（FactSet）調查所得的經濟學家預測。

其中服務業通膨率由3.2%上升至3.4%，能源價格的跌幅也有所放緩。

扣除波動較大的燃料與食品價格後，2月歐元區核心通膨率同樣由1月的2.2%上升至2.4%。

荷商安智銀行（ING Bank）在一份報告中指出：「服務與貨物通膨均出現上升，顯示即使在中東衝突爆發前，通膨壓力距離完全消退仍遙遠。…而從現在起情勢勢必會再度變得更不穩。」

不過，英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）高級經濟學家法比安尼（Riccardo Marcelli Fabiani）堅信，中東衝突可能即將帶來的物價衝擊「不應被誇大」。

他指出，「通膨失控（的可能性）已被排除」，且歐洲央行（ECB）在2週後的下一次政策會議不太可能調整利率。