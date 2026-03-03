快訊

挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導
挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評估激增81%。示意圖（路透）

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評估激增81%。

路透社報導，目前歐洲尚無運作中的稀土礦場，挪威稀土公司主導的芬碳酸岩礦區（Fen Carbonatite Complex），將有助於歐洲減少對稀土主要生產國中國的依賴。

根據顧問機構WSP數據的聲明，這個專案的稀土氧化物總含量，於已探明和推定資源部分共達1590萬公噸。

新估算反映去年額外鑽探成果，相較於2024年計算的880萬噸大幅提升。

歐盟資助的關鍵礦產機構EIT RawMaterials執行長雪佛（Bernd Schaefer）表示：「挪威稀土公司已知資源規模倍增，使其從一個具潛力的發現，躍升為世界級戰略資產。」

挪威稀土公司礦產規模遠超過瑞典佩爾蓋耶（Per Geijer）地區。瑞典礦業集團（LKAB）於2023年表示，佩爾蓋耶擁有全歐最大稀土氧化物儲量，達130萬公噸，去年進一步調升至220萬噸。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

受中東動盪影響亞股多收低 韓股重挫逾7%、日經跌超過3%

美國和以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭則對鄰國發動更多空襲，投資人對中東局勢動盪深感憂慮，亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市...

上游原料太缺太貴！三菱化學公司銅箔基板等商品 價格調漲3成

三菱瓦斯化學（MGC）2日正式發布價格調漲公告，決定大幅調高銅箔基板（CCL）等旗下核心商品價格，藉此因應持續高成本的壓力，並確保供應鏈的穩定。

中東緊張升級 日經收挫逾1700點

中東衝突升級導致油價飆升，市場擔憂對經濟造成的影響，東京股巿主要指數今天重挫逾3%

美伊戰火導致美股動盪 原油漲逾6%恐惡化通膨

伊朗戰爭引發市場擔心全球原油流通受到阻礙、導致通貨膨脹更加惡化，油價2日上漲超過6%，美國一加侖汽油2日平均價格衝破3元，這是去年11月來首次，不但衝擊美國家庭，也影響油料成本負擔較重的企業。不過，美股2日則從大幅下跌轉為小幅上漲。CNBC新聞頻道分析，川普總統先前宣布通膨已獲得控制，伊朗戰事卻帶來新一波價格壓力。

