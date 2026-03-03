挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評估激增81%。

路透社報導，目前歐洲尚無運作中的稀土礦場，挪威稀土公司主導的芬碳酸岩礦區（Fen Carbonatite Complex），將有助於歐洲減少對稀土主要生產國中國的依賴。

根據顧問機構WSP數據的聲明，這個專案的稀土氧化物總含量，於已探明和推定資源部分共達1590萬公噸。

新估算反映去年額外鑽探成果，相較於2024年計算的880萬噸大幅提升。

歐盟資助的關鍵礦產機構EIT RawMaterials執行長雪佛（Bernd Schaefer）表示：「挪威稀土公司已知資源規模倍增，使其從一個具潛力的發現，躍升為世界級戰略資產。」

挪威稀土公司礦產規模遠超過瑞典佩爾蓋耶（Per Geijer）地區。瑞典礦業集團（LKAB）於2023年表示，佩爾蓋耶擁有全歐最大稀土氧化物儲量，達130萬公噸，去年進一步調升至220萬噸。