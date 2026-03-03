受中東動盪影響亞股多收低 韓股重挫逾7%、日經跌超過3%

美國和以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭則對鄰國發動更多空襲，投資人對中東局勢動盪深感憂慮，亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市指標KOSPI指數大跌逾7%，日本日經指數也下挫超過3%。

法新社報導，美以兩國對伊朗的攻勢已重創區域能源流動，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Hormuz Strait），並揚言攻擊任何試圖通過的船舶。此舉引發全球能源市場劇震，市場分析亞洲承受的衝擊將最為嚴重。

首爾股市今年在科技股帶動下已大漲逾40%，然而首爾今天在連假過後應聲領跌，收盤重挫逾7%。

人工智慧（AI）技術熱潮今年帶動南韓晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）股價飆升，然而，這兩間公司如今在這波賣壓中首當其衝，今天收盤分別挫跌9.88%、11.5%。

南韓世宗大學商學教授金大鍾（Kim Dae-jong，音譯）告訴法新社：「南韓經濟高度依賴出口，中東戰事擴大跡象增添市場不確定性。」

他說：「這個國家（南韓）的能源也完全仰賴進口…受到一定程度影響幾乎無法避免。」

東京股市收盤下跌逾3%，香港、上海、雪梨、威靈頓、台北及雅加達股市也明顯收低。

航空類股再度成為重災區，日本航空（Japan Airlines）在東京下跌逾6%，國泰航空（Cathay Pacific Airways）在香港下滑近3%，澳洲航空（Qantas Airways）也在雪梨下挫約1.8%。