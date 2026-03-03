快訊

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

受中東動盪影響亞股多收低 韓股重挫逾7%、日經跌超過3%

中央社／ 香港3日綜合外電報導
亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市指標KOSPI指數大跌逾7%，日本日經指數也下挫超過3%。圖為一名路人經過東京一家證券公司，電子股票看板顯示日本日經指數。美聯社
亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市指標KOSPI指數大跌逾7%，日本日經指數也下挫超過3%。圖為一名路人經過東京一家證券公司，電子股票看板顯示日本日經指數。美聯社

美國和以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭則對鄰國發動更多空襲，投資人對中東局勢動盪深感憂慮，亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市指標KOSPI指數大跌逾7%，日本日經指數也下挫超過3%。

法新社報導，美以兩國對伊朗的攻勢已重創區域能源流動，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布封鎖全球能源咽喉荷莫茲海峽（Hormuz Strait），並揚言攻擊任何試圖通過的船舶。此舉引發全球能源市場劇震，市場分析亞洲承受的衝擊將最為嚴重。

首爾股市今年在科技股帶動下已大漲逾40%，然而首爾今天在連假過後應聲領跌，收盤重挫逾7%。

人工智慧（AI）技術熱潮今年帶動南韓晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）股價飆升，然而，這兩間公司如今在這波賣壓中首當其衝，今天收盤分別挫跌9.88%、11.5%。

南韓世宗大學商學教授金大鍾（Kim Dae-jong，音譯）告訴法新社：「南韓經濟高度依賴出口，中東戰事擴大跡象增添市場不確定性。」

他說：「這個國家（南韓）的能源也完全仰賴進口…受到一定程度影響幾乎無法避免。」

東京股市收盤下跌逾3%，香港、上海、雪梨、威靈頓、台北及雅加達股市也明顯收低。

航空類股再度成為重災區，日本航空（Japan Airlines）在東京下跌逾6%，國泰航空（Cathay Pacific Airways）在香港下滑近3%，澳洲航空（Qantas Airways）也在雪梨下挫約1.8%。

韓股 南韓 亞股 日股

延伸閱讀

能源咽喉被封鎖…若荷莫茲海峽運中東油氣被關斷供 亞洲受創最重

航運類股勁揚逾4%居冠 野村投信解析榮景

「沒人能通過！」伊朗關閉荷莫茲海峽 貨櫃三雄大漲 陽明飆逾7%

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

挪威大幅上修稀土礦藏 助歐洲減少依賴大陸

私營企業挪威稀土公司（Rare Earths Norway）今天說，由其開發的歐洲最大稀土專案礦產資源估算，比兩年前的評...

受中東動盪影響亞股多收低 韓股重挫逾7%、日經跌超過3%

美國和以色列持續轟炸伊朗，德黑蘭則對鄰國發動更多空襲，投資人對中東局勢動盪深感憂慮，亞洲股市今天延續跌勢多收低，南韓股市...

上游原料太缺太貴！三菱化學公司銅箔基板等商品 價格調漲3成

三菱瓦斯化學（MGC）2日正式發布價格調漲公告，決定大幅調高銅箔基板（CCL）等旗下核心商品價格，藉此因應持續高成本的壓力，並確保供應鏈的穩定。

中東緊張升級 日經收挫逾1700點

中東衝突升級導致油價飆升，市場擔憂對經濟造成的影響，東京股巿主要指數今天重挫逾3%

美伊戰火導致美股動盪 原油漲逾6%恐惡化通膨

伊朗戰爭引發市場擔心全球原油流通受到阻礙、導致通貨膨脹更加惡化，油價2日上漲超過6%，美國一加侖汽油2日平均價格衝破3元，這是去年11月來首次，不但衝擊美國家庭，也影響油料成本負擔較重的企業。不過，美股2日則從大幅下跌轉為小幅上漲。CNBC新聞頻道分析，川普總統先前宣布通膨已獲得控制，伊朗戰事卻帶來新一波價格壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。