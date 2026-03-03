上游原料太缺太貴！三菱化學公司銅箔基板等商品 價格調漲3成

三菱瓦斯化學（MGC）2日正式發布價格調漲公告，決定大幅調高銅箔基板（CCL）等旗下核心商品價格，藉此因應持續高成本的壓力，並確保供應鏈的穩定。

ChemNet報導，該公司漲價的範圍涵蓋銅箔基板、半固化片（Prepreg）、背膠銅箔（CRS）等全系列產品，一律調漲30%。新價格將在4月1日起訂單出貨時生效。

三菱瓦斯化學在公告中指出，此次調整是受到多重壓力所致：包括上游銅箔、電子布及特種樹脂等核心原物料價格持續大幅上漲，加上全球物流與勞動成本上升。這些因素嚴重擠壓該公司電子材料事業的利潤，在原有的定價下難以維持穩定的供應與品質保證。為確保長期經營的永續性，並保障全球客戶的交貨，全面調整價格勢在必行。

作為BT樹脂的發明者以及全球高階CCL與封裝載板材料的重要供應商，三菱瓦斯化學的產品廣泛應用於AI伺服器、高階PCB、先進封裝、基地台及車用電子等高成長領域。該公司的定價會被視為全球電子材料產業鏈的風向球。