快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

上游原料太缺太貴！三菱化學公司銅箔基板等商品 價格調漲3成

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
三菱瓦斯化學漲價的範圍涵蓋銅箔基板、半固化片（Prepreg）、背膠銅箔（CRS）等全系列產品，一律調漲30%。網路照片
三菱瓦斯化學漲價的範圍涵蓋銅箔基板、半固化片（Prepreg）、背膠銅箔（CRS）等全系列產品，一律調漲30%。網路照片

三菱瓦斯化學（MGC）2日正式發布價格調漲公告，決定大幅調高銅箔基板（CCL）等旗下核心商品價格，藉此因應持續高成本的壓力，並確保供應鏈的穩定。

ChemNet報導，該公司漲價的範圍涵蓋銅箔基板、半固化片（Prepreg）、背膠銅箔（CRS）等全系列產品，一律調漲30%。新價格將在4月1日起訂單出貨時生效。

三菱瓦斯化學在公告中指出，此次調整是受到多重壓力所致：包括上游銅箔、電子布及特種樹脂等核心原物料價格持續大幅上漲，加上全球物流與勞動成本上升。這些因素嚴重擠壓該公司電子材料事業的利潤，在原有的定價下難以維持穩定的供應與品質保證。為確保長期經營的永續性，並保障全球客戶的交貨，全面調整價格勢在必行。

作為BT樹脂的發明者以及全球高階CCL與封裝載板材料的重要供應商，三菱瓦斯化學的產品廣泛應用於AI伺服器、高階PCB、先進封裝、基地台及車用電子等高成長領域。該公司的定價會被視為全球電子材料產業鏈的風向球。

三菱 車用電子 銅箔基板 商品

延伸閱讀

鎢價一年狂飆五倍…未來還會漲？陸業內：上漲空間不明確

力智法說會／看好 AI 帶動單機價值、晶圓代工與封測價格走升

原材料漲價 大陸半導體業績兩極

聯想喊漲價 要客戶快下單 電腦、智慧手機等3月上調價格

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

上游原料太缺太貴！三菱化學公司銅箔基板等商品 價格調漲3成

三菱瓦斯化學（MGC）2日正式發布價格調漲公告，決定大幅調高銅箔基板（CCL）等旗下核心商品價格，藉此因應持續高成本的壓力，並確保供應鏈的穩定。

中東緊張升級 日經收挫逾1700點

中東衝突升級導致油價飆升，市場擔憂對經濟造成的影響，東京股巿主要指數今天重挫逾3%

美伊戰火導致美股動盪 原油漲逾6%恐惡化通膨

伊朗戰爭引發市場擔心全球原油流通受到阻礙、導致通貨膨脹更加惡化，油價2日上漲超過6%，美國一加侖汽油2日平均價格衝破3元，這是去年11月來首次，不但衝擊美國家庭，也影響油料成本負擔較重的企業。不過，美股2日則從大幅下跌轉為小幅上漲。CNBC新聞頻道分析，川普總統先前宣布通膨已獲得控制，伊朗戰事卻帶來新一波價格壓力。

不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

在中東戰事爆發後，美元大幅反彈。這讓一些投資人感到安心，因為證明美元仍具備全球避險天堂的地位，也反映出美國市場的深度與韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。