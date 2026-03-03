快訊

AI server儲存需求暴增 去年第4季NAND前五大品牌廠營收季增23.8%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2025年第4季全球NAND Flash產業營收持續受惠於AI建置需求，前五大品牌廠營收合計大幅季增23.8%，達211.7億美元。尤其北美雲端服務供應商(CSP)布建AI server基礎設施，刺激enterprise SSD需求爆發式成長，加乘HDD嚴重缺貨、交期過長帶來的轉單效應，整體NAND Flash短缺情況惡化，推升價格漲勢，供應商營收因此受益。

展望2026年第1季，由於NAND Flash供需嚴重失衡，原廠繼續拉抬價格的意願強烈，TrendForce因此上調第1季整體NAND Flash價格預估為季增85~90%，營收水準有望再度成長。

分析主要NAND Flash供應商2025年第4季營收表現，第一名Samsung營收為66億美元，季增10%，但市占率下滑至28%。其產品平均銷售價格(ASP)雖明顯成長，但位元出貨量因前一季高基期及製程轉換損失，呈現季減。

SK Group(含SK hynix、Solidigm)營收季增高達47.8%，達52.1億美元，助其市占躍升至22.1%，排名維持第二，位元出貨成長動能來自Mobile NAND Flash和enterprise SSD。

第三名Kioxia營收為33.1億美元，季增16.5%，其2025年第4季營收和位元出貨量皆創下單季新高。Micron營收季增24.8%，近30.3億美元，排名第四。該公司持續提高QLC產出，同時擴大供應採用第九代(G9)NAND Flash技術的產品，將有助其2026年位元產出成長。

SanDisk營收同樣為近30.3億美元，季增31.1%，排第五名。受惠整體NAND供應短缺，該公司積極拓展以往較弱的server領域，data center業務因此出現大幅進展。

TrendForce指出，2026年在可預見NAND Flash擴產有限、AI需求爆發的影響下，價格將維持高漲態勢。各大原廠加速技術更迭，並轉移產品重心至122TB/245TB等大容量QLC enterprise SSD，以因應生成式AI對大容量與傳輸速度的要求。產能資源也將持續向server端傾斜，消費類產品的供應受到排擠。

