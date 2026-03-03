快訊

不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲央行總裁布洛克（Michele Bullock）。 美聯社
澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

布洛克（Michele Bullock）在雪梨參加由財經媒體「金融評論」（Financial Review）舉辦的商業高峰會，她在會中強調，委員會在決定是否進一步緊縮時，不一定會等4月底公布的第1季完整通膨數據。

她說：「我不是在預測3月一定會升息，但那將是一場現場即時的討論會。目前整體通膨率為3.8%，失業率為4.1%，就業市場仍然緊俏。委員會將積極評估是否需要更快採取行動。」

市場原本普遍預期，澳洲央行會等到4月29日公布第1季消費者物價指數（CPI）報告後，才在5月5日的利率決策委員會上決定是否再次升息。

布洛克表示，她希望「勸阻」市場抱持這種想法，她指出，在中東衝突可能帶來供應衝擊、且通膨本已偏高的情況下，通膨預期可能開始上升的風險正在增加。

市場目前反映澳洲央行本月將3.85%的基準現金利率調升25個基點（1碼）的機率約27%。對於5月的升息至4.1%的預期，而且看今年底前的利率會升至4.26%左右。澳洲央行今年是在上個月首次升息。

當被問到中東衝突與油價上漲的影響時，布洛克指出，澳洲是能源淨出口國，這為經濟提供了一定緩衝。不過她也警告，如果全球能源價格長期處於高水準，將會壓抑消費需求並衝擊經濟增長，同時也會為通膨帶來上行壓力。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

在中東戰事爆發後，美元大幅反彈。這讓一些投資人感到安心，因為證明美元仍具備全球避險天堂的地位，也反映出美國市場的深度與韌性。

蟑螂之後又有臭鼬 戴蒙示警通膨風險可能比想像高

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙說，包括中東衝突在內的許多風險不斷浮現，當前市場的樂觀情緒顯得高於應有的水準。他示警，通膨風險可能比人們想得更高，而成為美國經濟派對上的「臭鼬」。

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？三大關鍵因素曝光

在全球市場因美國與以色列轟炸伊朗而震盪之際，美股卻相對抗跌。策略師指出，美國能源地位的轉變是關鍵原因之一，但並非全部。

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

台股今天盤中急殺、亞洲股市和美股期指盤中跌勢擴大，伊朗提高對沙烏地阿拉伯的打擊力道，兩架無人機襲擊了美國駐沙國首都利雅德的大使館，藉此做為報復美國和以色列行動的一部分。國際油價盤中上漲超過2%，布蘭特油價逼近每桶80美元。

