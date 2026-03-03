快訊

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元近日走強，凸顯在中東戰事爆發後，美元擦亮避險資產的地位。路透

在中東戰事爆發後，美元大幅反彈。這讓一些投資人感到安心，因為證明美元仍具備全球避險天堂的地位，也反映出美國市場的深度與韌性。

美元兌多數貨幣在周一（2日）走強，美元指數上漲近1%，創下七個月來最佳單日表現；指數今天攀升至98.529。

這波避險買盤回流前，市場數個月來持續懷疑美元在動盪時期仍否具備避險吸引力，因為去年在由關稅引發的全球市場拋售期間，美元不漲反跌。

加拿大豐業銀行外匯策略師西奧雷特表示：「從美元角度來看，今天可以說是典型的規避風險交易日。」

對美元而言，這是一大喘息機會。近月來，美元長期來的避險資產地位曾受到歐元、日圓以及黃金的挑戰。

分析師指出，美國市場的深度與韌性是支撐美元重要因素。西奧雷特說：「如果你要大規模去風險化，美國公債市場幾乎是唯一能承接這種資金流量的市場。」當全球投資人在危機時湧入美國公債時，對美元的需求自然上升。

Mercer Advisors投資長卡爾加格尼說，由於缺乏可替代美元的選項，投資人在高度波動時期難以完全避開美元，「因此，我並不意外美元仍表現出避險資產特性。」

紐約梅隆銀行美洲宏觀策略師維里斯表示，當投資人擔憂的是源自美國內部的衝擊時，美元的避險吸引力確實會受損；但若是國際地緣政治危機，美元避險地位顯然仍穩固，「至少從最新證據來看是如此」。

不過，也有人認為美元未必在所有情況下都能穩居避險寶座。周一支撐美元的因素，不僅是避險買盤，還包括美國已成為淨能源出口國，使其經濟較不易受到油價衝擊影響。道富投資管理資深投資組合經理赫德質疑，若面臨與能源或流動性無關的衝擊，美元是否仍能有同樣表現。他說：「如果只是一般性的經濟恐慌，我認為美元的效果會弱得多。」

總經研究與策略機構Macro Hive分析師福特認為，短期而言，美元走勢將取決於油價方向，「如果我們持續處在油價上漲、風險偏好下降的環境中，美元將繼續受到買盤支撐」，「但若油價下跌，傳統避險貨幣可能會重新成為焦點。」他認為，在這種情境下，瑞士法郎與日圓將受益。

美元指數 美國公債 地緣政治

