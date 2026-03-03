快訊

蟑螂之後又有臭鼬 戴蒙示警通膨風險可能比想像高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 路透
摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙說，包括中東衝突在內的許多風險不斷浮現，當前市場的樂觀情緒顯得高於應有的水準。他示警，通膨風險可能比人們想得更高，而成為美國經濟派對上的「臭鼬」。

戴蒙周一（2日）在邁阿密舉行的公司年度全球槓桿融資大會上，對彭博電視表示：「目前經濟形勢『尚可』，但資產價格處於高檔。我認為市場情緒有些過於樂觀，但這種情況已持續多年。」

戴蒙說，市場存在「很多自滿情緒」。然而，通膨就是一項重大風險。「通膨可能比人們預期的更高；如果真的發生，那就像派對上的臭鼬一樣。希望這種情況不會出現。」臭鼬指的是破壞氣氛的由來。

這是戴蒙近期再次以動物比喻金融體系風險。就在幾個月前，他曾以「蟑螂」形容信貸市場出現的裂痕，暗示問題可能不只一個。上周，他還批評，一些放貸領域的競爭對手為了追求收益，正在做某些「蠢事」。

戴蒙提到，近期升高的地緣政治衝突，在一定程度上將加劇價格壓力。「如果衝突不持續太久，就不會對通膨造成重大衝擊。但若拖延很長時間，情況就會不同」。但是他認為，「形勢惡化的可能性比其他人想像的要大」，「通膨將引發經濟下行」。

上月公布的美國通膨數據顯示，今年年初價格漲幅相對溫和，1月份消費者物價指數僅上升0.2%。但此後，美國與以色列伊朗發動飛彈攻擊，推升油價，並引發對通膨升溫的憂慮。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，戴蒙就一直警告地緣政治風險，表示這類風險遠超過他職業生涯中遇到的任何其他擔憂。去年，摩根大通承諾未來十年，將向能增強美國經濟安全和韌性的行業，投入1.5兆美元，戴蒙宣布投資計畫時強調，「我們必須立即行動」。

以色列 伊朗

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

在中東戰事爆發後，美元大幅反彈。這讓一些投資人感到安心，因為證明美元仍具備全球避險天堂的地位，也反映出美國市場的深度與韌性。

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙說，包括中東衝突在內的許多風險不斷浮現，當前市場的樂觀情緒顯得高於應有的水準。他示警，通膨風險可能比人們想得更高，而成為美國經濟派對上的「臭鼬」。

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？三大關鍵因素曝光

在全球市場因美國與以色列轟炸伊朗而震盪之際，美股卻相對抗跌。策略師指出，美國能源地位的轉變是關鍵原因之一，但並非全部。

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

台股今天盤中急殺、亞洲股市和美股期指盤中跌勢擴大，伊朗提高對沙烏地阿拉伯的打擊力道，兩架無人機襲擊了美國駐沙國首都利雅德的大使館，藉此做為報復美國和以色列行動的一部分。國際油價盤中上漲超過2%，布蘭特油價逼近每桶80美元。

