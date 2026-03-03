伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？三大關鍵因素曝光

在全球市場因美國與以色列轟炸伊朗而震盪之際，美股卻相對抗跌。策略師指出，美國能源地位的轉變是關鍵原因之一，但並非全部。

市場人士認為，美股表現相對穩定有三大支撐。首先，美國自2019年起成為能源淨出口國。油價上揚雖推升部分成本，卻同時帶動能源與國防類股走強。標普500能源類股周一創下歷史新高，成為支撐大盤的重要力量。策略師形容美國「幾乎像OPEC國家」，能從高油價中受益，也較能抑制其對核心通膨的傳導效應。

其次，市場輪動與逢低布局發揮作用。今年以來大型科技股與軟體股經歷估值修正。戰事引發盤中重挫後，資金回補輝達、微軟及國防科技股Palantir等個股，帶動主要指數由黑翻紅，顯示資金並未全面撤離，而是在類股間重新配置。

第三，經濟數據提供額外信心。2月ISM製造業指數為52.4，雖略低於1月的52.6，但仍連續第二個月高於50，顯示製造業維持擴張。Piper Sandler等機構指出，相關數據支持其對美國經濟將出現軟著陸後循環性復甦、並延續至2027年的看法。

此外，2026年的伊朗經過多年衝突與制裁後，軍事與經濟實力已不如以往，部分投資人因此認為衝突升級空間有限，不太可能對企業獲利造成實質打擊。。

儘管如此，風險仍在。川普表示不排除延長軍事行動，甚至可能超過數周。若油氣供應中斷持續數周以上，將衝擊仰賴進口能源的歐洲與亞洲經濟體，進而拖累全球成長。摩根大通執行長戴蒙也警告，市場存在「相當程度的自滿」，特別是在通膨風險方面。