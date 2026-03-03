快訊

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中東戰火延續，全球金融市場受擾。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。路透
中東戰火延續，全球金融市場受擾。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。路透

台股今天盤中急殺、亞洲股市和美股期指盤中跌勢擴大，伊朗提高對沙烏地阿拉伯的打擊力道，兩架無人機襲擊了美國駐沙國首都利雅德的大使館，藉此做為報復美國和以色列行動的一部分。國際油價盤中上漲超過2%，布蘭特油價逼近每桶80美元。

MSC亞太指數一度下跌2%，日經225指數盤中跌幅擴大至超過2%。

韓股在周一休市，今天重新開盤後，Kospi指數盤中重挫超過4%，失守6,000點大關，反映市場擔心能源成本高升，全球市場避險情緒蔓延。

美股期指方面，標普500指數期貨下跌0.6%，那斯達克100指數期貨下跌0.7%，顯示美股可能持續承壓。

布蘭特原油價格今天盤中上漲2.16%，報每桶79.42美元。隨著美國與以色列加強對伊朗的軍事行動，而伊朗宣布全面封鎖對全球石油運輸至關重要的荷莫茲海峽，交易員持續關注油市動態。

在中東戰事方面，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德的大使館遭兩架無人機襲擊，反映伊朗為報復美國與以色列，加強對沙國攻擊。

隨著美以對伊朗的打擊在中東地區產生連鎖反應，美國總統川普強調行動沒有固定時間表，表示「無論需要多久都可以，不惜一切。」「我們本來是預計用四到五周，但我們有能力堅持遠比這長的時間。」

美國國務卿魯比歐表示，美軍將加強對伊朗的攻勢，「最猛烈的打擊尚未到來」，並稱下一階段對伊朗的懲罰將比目前更為嚴厲。

以色列國防軍周一宣布對伊朗發動新一輪「空襲」，目標是伊朗內政部和情報部的指揮中心，以色列指責這兩個部門「通過暴力手段鎮壓反對政權的抗議活動」。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

不一定等到5月 澳洲央行總裁：本月升息是可能的

澳洲央行總裁布洛克今（3）日表示，如果決定利率的政策制定委員會認定通膨預期有失控的風險，本月可能升息，市場應對此保持警覺。

美元強彈！戰爭真能擦亮避險地位？專家揭：後續走勢要看「這因素」

在中東戰事爆發後，美元大幅反彈。這讓一些投資人感到安心，因為證明美元仍具備全球避險天堂的地位，也反映出美國市場的深度與韌性。

蟑螂之後又有臭鼬 戴蒙示警通膨風險可能比想像高

摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙說，包括中東衝突在內的許多風險不斷浮現，當前市場的樂觀情緒顯得高於應有的水準。他示警，通膨風險可能比人們想得更高，而成為美國經濟派對上的「臭鼬」。

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？三大關鍵因素曝光

在全球市場因美國與以色列轟炸伊朗而震盪之際，美股卻相對抗跌。策略師指出，美國能源地位的轉變是關鍵原因之一，但並非全部。

美駐沙國大使館遭襲 亞股盤中跌幅擴大…韓股猛跌4% 布油逼近80美元

