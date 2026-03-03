快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達取代美光重登大摩首選股！分析師揭進場理由

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）重登摩根士丹利首選股。路透
輝達（Nvidia）重登摩根士丹利首選股。路透

摩根士丹利重新將輝達（Nvidia）列為晶片族群首選股，取代記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）指出，市場對於「買記憶體還是買處理器」存在分歧，而他並不完全認同記憶體股反映更長景氣循環的看法。

他表示，儘管輝達股價近期動能不足，但基本面改善，「這些疑慮未來幾個月應會轉化為對2027年的熱情」。超大型雲端業者正向記憶體供應商下達三年期訂單，部分甚至全額預付，顯示企業正為多年期基礎設施支出增長做準備。

他指出，即使面對超微（AMD）和客製化晶片的競爭，但在AI晶片供應吃緊之下，輝達Blackwell與即將出貨的Vera Rubin平台仍將是客戶偏好。

摩爾去年9月將SanDisk列為首選，11月改為美光，相關記憶體股自那時起漲幅高達300%至900%；反觀輝達股價幾乎回到當初調整評級時的水準，儘管每股盈餘預期已上修38%。這意味目前股價約為2027年預估獲利的18倍左右，是出奇好的進場買點。

輝達

延伸閱讀

輝達財報大好…股價卻平平 市場點出3隱憂

客製化AI晶片需求太強！今年這檔股票的表現將打敗輝達

輝達財報／七大重點整理 宣告Rubin晶片已送樣客戶 下半年量產出貨

NVIDIA上季狂賺681億美元！郭哲榮台股樂觀看向四萬點：拉回就是買點

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

輝達取代美光重登大摩首選股！分析師揭進場理由

摩根士丹利重新將輝達（Nvidia）列為晶片族群首選股，取代記憶體大廠美光科技（Micron Technology）。大摩分析師摩爾（Joseph Moore）指出，市場對於「買記憶體還是買處理器」存在分歧，而他並不完全認同記憶體股反映更長景氣循環的看法。

美債大跳水 10年期殖利率突破4% 說好的避險買盤去哪了？

美國公債價格周一（2日）大跌，出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮，迫使交易人士下調對降息幅度的押注，美債殖利率竄升，指標的10年期殖利率重返4%以上。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。