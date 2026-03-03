快訊

全球約10%貨櫃船因荷姆茲海峽關閉滯留 伊朗已放話敢通過就開火

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
3月2日在荷姆茲海峽上的船隻。 路透

日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼可松（Jeremy Nixon）周一（2日）表示，在美國和以色列伊朗發動襲擊後，因荷姆茲海峽壅塞而滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。

尼可松在加州長堤港參加標普全球市場情報舉辦的貨櫃航運會議，他說：「全球約10%的貨櫃船隊被堵到。」

隨著伊朗對美以襲擊實施報復，海運保險公司已停止承保穿越伊朗與阿曼之間荷姆茲海峽的航程。全球約五分之一石油消費量及大量天然氣經由荷姆茲海峽運輸。伊朗革命衛隊司令周一在伊朗國家電視台發出警告說，「荷姆茲海峽已關閉，若有人試圖通過，革命衛隊和常備海軍的英雄們將對那些船隻開火」。

尼可松表示，現在「所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」。他透露，ONE和地中海航運公司（MSC）等競爭同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

航運業界的專家同時警告，若荷姆茲海峽長期關閉，將導致油價飆升。

以色列 伊朗 荷姆茲海峽

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

美債大跳水 10年期殖利率突破4% 說好的避險買盤去哪了？

美國公債價格周一（2日）大跌，出現去年10月來最大跌勢，因中東衝突推高油價，引發通膨加劇疑慮，迫使交易人士下調對降息幅度的押注，美債殖利率竄升，指標的10年期殖利率重返4%以上。

中東烽火再起 外銷企業營運拉警報最擔心這件事

美國以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東情勢急遽升溫。美國總統川普強硬表態不會收手，美軍行動持續，戰火未歇，全球市場神經緊繃，能源、航運與國際貿易全面拉警報，產業界憂心戰事不確定性，恐成壓垮景氣最後一根稻草。嘉雲縣市50多家企業負責人組成的義雲會、創會會長林文村指出，國際政治風險急遽攀升，戰事若拖長，如同俄烏戰爭，國際經濟將動盪。他直言，沒有人能保證戰事衝突持續多久，企業此刻應「先保命」，資金提早備妥，避免資金鏈在高風險環境下斷裂。

油價和天然氣價格飆升 伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

隨著美伊對伊朗在周末發動襲擊，以及伊朗接連採取行動報復，導致中東地區多處油氣設施被迫關閉或採取預防性停產措施，再加上關鍵的荷姆茲海峽航運受阻，國際石油與天然氣價格在周一（2日）大幅上漲，但周二盤後卻回跌，有回穩跡象；金價周一漲幅收斂，不過周二開盤後呈現小漲。

日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼可松（Jeremy Nixon）周一（2日）表示，在美國和以色列對伊朗發動襲擊後，因荷姆茲海峽壅塞而滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。

