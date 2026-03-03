全球約10%貨櫃船因荷姆茲海峽關閉滯留 伊朗已放話敢通過就開火

日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼可松（Jeremy Nixon）周一（2日）表示，在美國和以色列對伊朗發動襲擊後，因荷姆茲海峽壅塞而滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。

尼可松在加州長堤港參加標普全球市場情報舉辦的貨櫃航運會議，他說：「全球約10%的貨櫃船隊被堵到。」

隨著伊朗對美以襲擊實施報復，海運保險公司已停止承保穿越伊朗與阿曼之間荷姆茲海峽的航程。全球約五分之一石油消費量及大量天然氣經由荷姆茲海峽運輸。伊朗革命衛隊司令周一在伊朗國家電視台發出警告說，「荷姆茲海峽已關閉，若有人試圖通過，革命衛隊和常備海軍的英雄們將對那些船隻開火」。

尼可松表示，現在「所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」。他透露，ONE和地中海航運公司（MSC）等競爭同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

航運業界的專家同時警告，若荷姆茲海峽長期關閉，將導致油價飆升。