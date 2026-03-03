快訊

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達H200晶片。擷自輝達官網
輝達H200晶片。擷自輝達官網

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

知情人士透露，川普政府已探討，將每家中國企業可購買輝達H200晶片的上限設在7.5萬枚。同時，超微（AMD）功能相近的MI325晶片也將併入客戶配額計算。這類加速器是當前AI競逐的核心資源，主要用於訓練與運行人工智慧模型。

消息人士指出，對中國的總出貨量理論上仍可能達到100萬枚，也就是川普團隊先前在監管程序中設定的總量上限。但目前多數申請集中在少數幾家中國科技巨擘手中，若採單一客戶限購機制，這些企業合計可能僅取得數十萬枚。每家7.5萬枚的配額，還不到阿里巴巴與字節跳動等私下向輝達表達的購買意願的一半。

AMD與負責審核出口許可的美國商務部工業與安全局拒絕評論。輝達尚未回應置評請求。阿里巴巴與字節跳動在非上班時間未予回覆。

輝達何時、以及能在多大程度上重返中國這個最大市場，本就充滿不確定性。若再增設單一客戶購買上限，情況會更複雜。這家全球市值最高的公司上周坦言，仍然沒有來自中國資料中心的營收，而且即便美方放行，也不知道北京是否核准進口。迄今為止，華府僅批准了少量H200出口。

前景很大程度將取決於美國總統川普數周後與中國國家主席習近平會面的成果。熟悉籌備情況的人士透露，川普希望就向中國非軍事企業出口H200達成某種協議。白宮對此暫未置評。

鑒於華府已將或計畫將中國四大科技公司中的三家列為中國軍企，目前尚不清楚川普團隊在核發許可時會如何處理這個情況。美國商務部工業與安全局拒絕置評。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

