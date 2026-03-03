聽新聞
台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%
台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。
儘管中東戰火引發美股早盤挫跌，但投資人逢低搶進，在AI股和能源股帶領下，帶動大盤大致收平，道瓊工業指數2日收盤下跌0.15%，收48,904.78點；標普500指數上漲0.04%，收6,881.60點；那斯達克指數 上漲0.36%，收22,748.86點。
費城半導體指數上漲38.99點，漲幅0.48%，報8,137.36點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 381.39 -0.37 370.50 2.94
中華電 CHT 137.68 +1.02 138.00 -0.23
台積電 TSM 2,326.87 -1.46 1,975.00 17.82
聯電 UMC 66.26 +0.67 64.50 2.72
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
