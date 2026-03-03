台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

2026-03-02 20:16