中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖。圖為伊朗革命衛隊2月17日發布的照片，伊朗海軍及革命衛隊成員在荷姆茲海峽軍演期間，船艇於一艘油輪周邊機動行駛。法新社
示意圖。圖為伊朗革命衛隊2月17日發布的照片，伊朗海軍及革命衛隊成員在荷姆茲海峽軍演期間，船艇於一艘油輪周邊機動行駛。法新社

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

根據倫敦波羅的海交易所數據，業界基準航線的每日運費已攀升至42.4萬美元，該費率適用於可裝載200萬桶原油的超大型油輪（VLCC）。此外，從美國墨西哥灣沿岸運往中國的整船租運成本，也突破2,100萬美元，同樣寫下歷史紀錄。

國際油價走高之際，運費暴漲已成為這場衝突最直接的市場反應之一。中東緊張局勢自上周六爆發以來，關鍵航道荷姆茲海峽幾乎對油輪關閉。該水道承載全球約五分之一的海運原油，以及相近比重的液化天然氣運輸量。交易商正密切關注該水道後續發展。

總部位於倫敦的Fearnley’s Shipbrokers UK Ltd董事Halvor Ellefsen指出，儘管部分小型油輪暫時以高價租金成交，但主導中東出口的超大型油輪租船活動已明顯停滯。

Ellefsen表示，在目前的價格水準下，市場幾乎找不到願意成交的買方或賣方，相關報價多半只是船舶經紀商對行情的推估，而非實際成交行情。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

推演荷姆茲封鎖25天 小摩：中東油國將被迫停產

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

