中東戰火引發市場波動 美股收盤漲跌互見
美國聯手以色列向伊朗發起軍事行動，使華爾街股市今天早盤下挫，但投資人逢低買進，之後跌幅收斂，經歷震盪的美股4大指數收盤互有漲跌且幅度不大。
道瓊工業指數下跌73.14點或0.15%，收48904.78點。
標準普爾500指數微漲2.74點或0.04%，收6881.62點。
那斯達克指數上揚80.65點或0.36%，收22748.86點。
費城半導體指數揚升38.99點或0.48%，收8137.36點。
