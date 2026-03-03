金價飆升大漲2%至5,400美元 避險買盤湧入

中東戰事引發全球金融市場動盪詭譎，國際油價開盤飆13%後跌幅一度收斂至4%，後來又再擴大至7%；美債先漲後跌，因市場對通膨升溫的擔憂，迫使交易員下調對聯準會（Fed）降息幅度的押注；現貨金價則一如預期在避險買盤帶動下漲2%至每英兩5,400.13美元。

由於戰事擴大，航運業者和交易商自行選擇暫停運輸，經由荷姆茲海峽的油輪交通已大致停擺；這海峽位於伊朗海岸外，掌握全球五分之一石油和大量天然氣的運輸，是關鍵咽喉點。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨價格2日盤中大漲8.6%至每桶79.11美元；西德州中級原油期貨價格則躍升7.8%，報每桶72.24美元。

花旗集團萊頓在內的分析師說：「在我們的基準預測中，至少在未來一周，布蘭特原油價格將於每桶80到90美元區間波動。」

有別於過往全球市場動盪時期避險買盤湧入的情況，美債全線走跌，以短天期跌最多，走勢反向的殖利率揚升，美國2年期公債殖利率上升4個基點至3.42%，10年期公債殖利率攀升3個基點至3.97%。

德意志銀行上周發布的一份報告也顯示，相比地緣政治衝擊本身，油價上漲更可能「顯著」推升美債殖利率。投資人還必須權衡政府債券供給可能受到的影響，無論是為長期軍事行動找財源，還是為減輕通膨而對提供的財政支持。

另據知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。