快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

金價飆升大漲2%至5,400美元 避險買盤湧入

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現貨金價如預期在避險買盤帶動下大漲2%，攀上每英兩5,400美元。（路透）
現貨金價如預期在避險買盤帶動下大漲2%，攀上每英兩5,400美元。（路透）

中東戰事引發全球金融市場動盪詭譎，國際油價開盤飆13%後跌幅一度收斂至4%，後來又再擴大至7%；美債先漲後跌，因市場對通膨升溫的擔憂，迫使交易員下調對聯準會（Fed）降息幅度的押注；現貨金價則一如預期在避險買盤帶動下漲2%至每英兩5,400.13美元。

由於戰事擴大，航運業者和交易商自行選擇暫停運輸，經由荷姆茲海峽的油輪交通已大致停擺；這海峽位於伊朗海岸外，掌握全球五分之一石油和大量天然氣的運輸，是關鍵咽喉點。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油期貨價格2日盤中大漲8.6%至每桶79.11美元；西德州中級原油期貨價格則躍升7.8%，報每桶72.24美元。

花旗集團萊頓在內的分析師說：「在我們的基準預測中，至少在未來一周，布蘭特原油價格將於每桶80到90美元區間波動。」

有別於過往全球市場動盪時期避險買盤湧入的情況，美債全線走跌，以短天期跌最多，走勢反向的殖利率揚升，美國2年期公債殖利率上升4個基點至3.42%，10年期公債殖利率攀升3個基點至3.97%。

德意志銀行上周發布的一份報告也顯示，相比地緣政治衝擊本身，油價上漲更可能「顯著」推升美債殖利率。投資人還必須權衡政府債券供給可能受到的影響，無論是為長期軍事行動找財源，還是為減輕通膨而對提供的財政支持。

另據知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）已暫停運轉位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，因該地區遭到一架無人機空襲。

彭博 國際油價 公債殖利率

延伸閱讀

川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。