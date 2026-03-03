快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

專家示警全球經濟衰退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美以攻擊伊朗，專家警告荷姆茲海峽若長期關閉，不但會中斷中東的石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

伊朗發出警告，「任何船隻均不得通過荷姆茲海峽」。全球每日約1,400萬桶原油須通過荷姆茲海峽，占全球海運原油貿易量的32%。其中約四分之三運往中國大陸、印度、日本和南韓。全球第二大經濟體大陸，有一半的原油進口來自該海峽。

Rapidan Energy創辦人麥克納利說，交易人士低估伊朗為報復美國攻擊，對市場構成的威脅，可能使油價飆升至每桶100美元以上，伊朗擁有大量水雷和短程飛彈庫存，足以嚴重干擾該水道的通行。

另一種可能的干擾則是由於安全疑慮與保險費上升，船東選擇避開該航線。市場衝擊將取決於中斷規模與持續時間。麥克納利說：「如果荷姆茲海峽長期關閉，勢必會引發全球經濟衰退。」

他表示，全球的石油閒置產能主要來自波斯灣國家，一旦海峽關閉，這些產能將無法通行，等同於被市場隔絕；此外，全球約20%的液化天然氣（LNG）出口也經由該海峽，主要來自卡達，屆時將難以替代。

麥克納利說：「當亞洲那些高度依賴油氣進口的國家，意識到荷姆茲被封鎖時，你會看到囤積潮。」「你將看到史上最激烈的競標大戰。」

若高油價持續，將衝擊包括大陸、歐洲與印度等主要石油進口國；受益者則包括俄羅斯加拿大與挪威等出口國。至於美國，雖然較高的燃料成本將壓縮消費者收入，但頁岩油發展使美國成為石油出口國，整體經濟承受的影響相對較小。

俄羅斯 加拿大 美國

延伸閱讀

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

美伊衝突升級 荷姆茲海峽「形同關閉」陸學者：全球能源結構恐重組

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。