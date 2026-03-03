專家示警全球經濟衰退

美以攻擊伊朗，專家警告荷姆茲海峽若長期關閉，不但會中斷中東的石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

伊朗發出警告，「任何船隻均不得通過荷姆茲海峽」。全球每日約1,400萬桶原油須通過荷姆茲海峽，占全球海運原油貿易量的32%。其中約四分之三運往中國大陸、印度、日本和南韓。全球第二大經濟體大陸，有一半的原油進口來自該海峽。

Rapidan Energy創辦人麥克納利說，交易人士低估伊朗為報復美國攻擊，對市場構成的威脅，可能使油價飆升至每桶100美元以上，伊朗擁有大量水雷和短程飛彈庫存，足以嚴重干擾該水道的通行。

另一種可能的干擾則是由於安全疑慮與保險費上升，船東選擇避開該航線。市場衝擊將取決於中斷規模與持續時間。麥克納利說：「如果荷姆茲海峽長期關閉，勢必會引發全球經濟衰退。」

他表示，全球的石油閒置產能主要來自波斯灣國家，一旦海峽關閉，這些產能將無法通行，等同於被市場隔絕；此外，全球約20%的液化天然氣（LNG）出口也經由該海峽，主要來自卡達，屆時將難以替代。

麥克納利說：「當亞洲那些高度依賴油氣進口的國家，意識到荷姆茲被封鎖時，你會看到囤積潮。」「你將看到史上最激烈的競標大戰。」

若高油價持續，將衝擊包括大陸、歐洲與印度等主要石油進口國；受益者則包括俄羅斯、加拿大與挪威等出口國。至於美國，雖然較高的燃料成本將壓縮消費者收入，但頁岩油發展使美國成為石油出口國，整體經濟承受的影響相對較小。