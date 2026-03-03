快訊

推演荷姆茲封鎖25天 小摩：中東油國將被迫停產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

摩根大通分析師表示，如果中東衝突擴大，導致全球原油海運要道荷姆茲海峽實際關閉超過25天，那麼中東主要產油國可能被迫暫停生產。

包括Natasha Kaneva在內的小摩分析師在報告中指出：「一旦超過這樣的時間，儲存上的限制將迫使產油國關閉油井。」

荷姆茲海峽位於伊朗沿岸，是全球約五分之一石油與液化天然氣（LNG）必須經過的戰略要道。儘管伊朗未正式宣布封鎖，但船東已自行暫停航行，代表實際上已陷入停滯。摩根大通指出，2月28日經由該航道的石油出口量降至約400萬桶，幾乎全為伊朗原油；相比之下，平日每日出口量約為其四倍。

摩根大通分析師在1日的報告指出，包括1,600萬桶原油在內，每天約有1,900萬桶液體燃料經由荷姆茲海峽出口。雖然沙烏地阿拉伯與阿聯等國可透過管線將部分石油轉運至其他出海路線，但運輸量有限。

在包括伊拉克、科威特、卡達、阿曼及伊朗在內七個波斯灣產油國中，摩根大通估計這些國家陸上原油可用儲存容量約為3.43億桶，相當於可儲存22天無法出口的產量。

此外，海上也有額外儲存空間：波斯灣地區約有60艘空置油輪，可以儲存大約5,000萬桶原油，這可將生產時間再延長約三至四天。

另外，高盛報告表示，美國跟很多國家相比，「總體而言處於相對更有利的位置」，而石油進口市場面臨的風險較大。摩根士丹利策略師則認為，除非油價大幅且持續飆升，否則伊朗及中東地區衝突的爆發不太可能動搖他們對美國股市的看漲觀點。

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

