快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

荷姆茲危機 最糟將拖垮全球經濟

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

荷姆茲海峽是全球原油一大命脈，每日約一千四百萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量的百分之廿；其中約四分之三運往中國、印度、日本和南韓，中國有一半原油進口來自該海峽。專業人士分析，「荷姆茲危機」不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

伊朗已發出警告，「任何船隻均不得通過荷姆茲海峽」，並表示將攻擊美英油輪，波斯灣周邊已傳出三艘油輪遇襲。曾任美國前總統布希能源顧問的拉皮丹能源集團創辦人麥克納利說，交易人士低估伊朗為報復美國攻擊而對市場構成的威脅，可能使油價飆升至每桶破百美元，伊朗擁有大量水雷和短程飛彈，足以嚴重干擾該水道通行；另一種可能的干擾則是基於安全疑慮與保險費上升，船東選擇避開該航線，荷姆茲海峽若長期關閉，勢必會引發全球經濟衰退。

若市場持續動盪，緩衝空間較小的國家可能特別脆弱。花旗集團分析師指出，外匯存底較低的國家，如阿根廷、斯里蘭卡、巴基斯坦與土耳其，面臨資本突然外流與貨幣貶值風險升高。

麥克納利說，目前通過荷姆茲海峽的原油中，只有少部分可改道。沙烏地阿拉伯擁有一條橫跨國境、從東岸延伸至紅海西岸的輸油管線；阿聯則有一條通往阿曼灣的管線，可繞過荷姆茲海峽。

華府智庫清晰視野能源夥伴公司研究部主管布克表示，若油價飆升，川普政府可能動用戰略石油儲備。

伊朗 土耳其 阿根廷

延伸閱讀

就怕儲油槽滿了！荷姆茲海峽若封鎖25天 中東產油國恐被迫停產

元大投顧：美伊戰爭牽動油價急漲 短期恐上看80美元

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

專家：伊朗若封鎖荷莫茲海峽 無異拿石頭砸自己腳

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

荷姆茲危機 最糟將拖垮全球經濟

荷姆茲海峽是全球原油一大命脈，每日約一千四百萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量的百分之廿；其中約四分之三運往中國、印度、日本和南韓，中國有一半原油進口來自該海峽。專業人士分析，「荷姆茲危機」不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

美股早盤／因美伊戰事油價急漲 四大指數重挫、道瓊跌逾300點

美國和以色列周末對伊朗發動攻擊，油價急漲，令原已憂慮重重的股市再添中東局勢不穩的因素，美股2日早盤四大指數重挫。

蘋果啟動新品發表 iPhone 17e與搭載M4晶片的iPad Air亮相

蘋果公司（Apple）2日啟動新一波產品發表，最新款的初階智慧手機iPhone 17e，以及處理速度更快的iPad Air平板登場。

高盛：石油長期中斷才會重創成長 不利台灣等原油進口國

高盛團隊認為，儘管中東衝突的震撼消息，明顯不利股市，但唯有石油長期嚴重中斷，才會重創全球成長。該團隊並說，這種情況對石油進口國如台灣等，較為不利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。