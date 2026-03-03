快訊

澳洲網路年齡管制盯上 AI 違者最高罰3,500萬美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
澳洲網路監管機關表示，可能會要求搜尋引擎和App商店，對未查核使用者年齡的AI服務進行封鎖。（路透）
澳洲網路監管機關表示，可能會要求搜尋引擎和應用軟體（App）商店，對未查核使用者年齡的人工智慧（AI）服務進行封鎖。這項警告所反映的是，澳洲在對AI公司進行全球最積極的管制行動。

澳洲去年12月成為全球禁止青少年使用社群媒體的首個國家，理由是出於心理健康疑慮，並引發許多國家領袖表達將會響應。如今澳洲表示，也將在AI方面率先推行類似取締，要求業者對民眾可接觸到的內容實施年齡限制。

3月9日起，包括OpenAI的ChatGPT等搜尋工具在內，澳洲所有網路服務都不得讓未滿18歲的澳洲民眾接觸到內含色情、嚴重暴力、自殘和進食障礙的內容，違者將最高罰4,950萬澳幣（3,500萬美元）。

路透研究發現，在下周期限到期前，仍有過半服務尚未公布措施來配合澳洲法規。

澳洲網路監管機關eSafety發言人表示，「我們將運用所有權限解決不合規，包括對搜尋引擎和App商店等提供特定服務關鍵接觸點的守門員服務採取行動」。

澳洲尚未接獲任何與聊天機器人有關的暴力或自殘案件，但曾接獲有10歲孩童每天最高花六小時和AI互動軟體聊天。

發言人表示，eSafety「擔憂AI公司利用情緒操控、擬人化和其他先進技巧，誘導、吸引和鞏固年輕人對聊天機器人的過度使用」。

澳洲最大App商店營運商蘋果並未回應，但上周曾在官網表示，將使用「合理方法」阻擋未成年人在澳洲和其他地區下載18禁軟體，並將導入年齡限制。最大搜尋引擎業者和第二大App商店營運商Google則拒絕置評。

主管機關批准前主導草擬這項AI法規的網路業界團體DIGI政策主管德斯布里表示，eSafety的警告是在嘗試通知聊天機器人業者這些新法規，但「最終任何在澳洲營運的服務都有責任了解自己的法律義務，和確保自己履行」。

