歐製電池成本可望調降 與陸製差距將縮減
交通與環保倡議團體T&E 2日在報告中指出，歐洲擴大生產，能讓歐盟製電池與陸製電池的成本差距，從目前的90%減至30%，呼籲歐盟支持「歐洲製造」產業。
T&E報告表示，改善生產效率，特別是降低報廢率、提高勞工技術、導入自動化，將把雙邊產品的成本差異，在2030年時從可能每度電41美元降至14美元。這相當於一般電動車的成本差距為500歐元（590美元），若有公共補貼，或視此為保險費、來避免中國稀土與關鍵礦物出口限制，差距會更小。
T&E資深主管波利斯卡諾娃說，歐洲需要本土的電池產業，作為保險政策，避免供應鏈被當成武器。唯有本土化要求的政策，能避免電池廠Northvolt倒閉的事件重演，歐洲製造法規的成本，是值得支付的主權溢價。
歐盟執行部門預定4日提出「產業加速器法」，要求動用公家經費時，須優先考慮本土製品，這將涵蓋「關鍵戰略領域」，如電池、氫能生產、核能、電動車等。
