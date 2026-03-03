快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

歐製電池成本可望調降 與陸製差距將縮減

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

交通與環保倡議團體T&E 2日在報告中指出，歐洲擴大生產，能讓歐盟電池與陸製電池的成本差距，從目前的90%減至30%，呼籲歐盟支持「歐洲製造」產業。

T&E報告表示，改善生產效率，特別是降低報廢率、提高勞工技術、導入自動化，將把雙邊產品的成本差異，在2030年時從可能每度電41美元降至14美元。這相當於一般電動車的成本差距為500歐元（590美元），若有公共補貼，或視此為保險費、來避免中國稀土與關鍵礦物出口限制，差距會更小。

T&E資深主管波利斯卡諾娃說，歐洲需要本土的電池產業，作為保險政策，避免供應鏈被當成武器。唯有本土化要求的政策，能避免電池廠Northvolt倒閉的事件重演，歐洲製造法規的成本，是值得支付的主權溢價。

歐盟執行部門預定4日提出「產業加速器法」，要求動用公家經費時，須優先考慮本土製品，這將涵蓋「關鍵戰略領域」，如電池、氫能生產、核能、電動車等。

電動車 歐盟 電池

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

