AI 新創 Firmus 上市前獲大單

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

澳洲人工智慧（AI）新創公司Firmus Technologies準備在今年稍晚首次公開發行股票（IPO）前，與一家全球科技大廠簽約，將在墨爾本興建新資料中心。

Firmus 2日在聲明稿中表示，新合約涵蓋在資料中心使用約1.84萬個輝達GB300圖形處理器（GPU），但未點名合作客戶是誰。澳洲金融評論報（AFR）先前報導，臉書母公司Meta已與Firmus進入後期磋商階段。外界預料這將是Firmus營收的一大來源。

Firmus去年也與輝達、澳洲資料中心營運商CDC Data Centres合作，推動為期多年的「南門計畫」（Project Southgate），要在澳洲各地打造資料中心，預計到2028年開支將超過700億澳幣。

據澳洲聯邦銀行（CBA）近期報告，澳洲成為資料中心投資的樞紐，是全球排名第三的AI投資地點，僅次於美國、中國大陸。全球對高效能算力的需求提高之際，當地業者紛紛卡位，要在AI基礎設施開支中，搶下更大份額。

Firmus說，和競爭同業的模組系統相比，該公司的AI運算可省下三成電力、用水量也減少99%。傳統資料中心使用大型空調降溫，Firmus則採液冷系統。

Firmus已成為今年澳洲最熱門上市公司之一，在去年兩輪募資中籌到超過8.3億美元的資金後，該公司在去年11月的估值約為60億美元。

