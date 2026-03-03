歐亞製造業景氣同步擴張 2月 PMI 皆高於榮枯線

在全球貿易亂流下，歐洲與亞洲的製造業景氣仍展現強大韌性，對其貨品的需求仍保持暢旺，業者也樂觀看待前景。

標普全球2日公布，HCOB歐元區2月製造業採購經理人指數（PMI）升抵50.8，高於1月的49.5，為2020年6月來最高，也是去年8月以來，首度高於50的榮枯線，反映新訂單量與工廠產出躍增；不過，成本壓力增加影響到利潤率。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉盧比亞表示，歐元區製造業看來已廣泛復甦，在八個受調查國家中，有六個處於擴張領域。

德國製造業為三年半來首度重回擴張領域，義大利、荷蘭、愛爾蘭、希臘的製造業均穩健擴增。法國是唯一製造業放緩的歐洲大國。西班牙的製造業則陷入停滯，奧地利則稍微惡化。

歐元區上月新訂單量的增速為2022年4月來最快，工廠產出則升抵六個月新高，也是近12個月來第11度擴張。

然而，通膨壓力也顯著升高，受能源價格上漲影響，輸入成本增速為38個月來最快。製造業的報價增幅，也是2023年3月來最大。

儘管面臨挑戰，歐洲製造業的信心仍升至四年新高，反映企業更樂觀看待未來一年的成長展望。

亞洲出口大國2月的製造業景氣則持續改善，標普全球台灣2月製造業PMI升至55.2，較1月的51.7顯著上升，寫下四年半來新高。

當地企業表示，上月無論是產量、新訂單、採購活動均急速增加，同時看旺前景。

日本2月製造業PMI也升至53，較1月的51.5擴增，為2022年5月來最高，原因是需求旺盛，帶動產出、新訂單與就業均廣泛增長。

印度的製藥業同樣表現亮眼；儘管出口增幅放緩，新訂單成長卻加快。菲律賓、印尼與泰國等東南亞國家，也同步加入擴增行列。

印尼製造業PMI觸及近兩年高點，出口更是六個月來首度成長。標普全球市場財智經濟學家巴盧奇（Maryam Baluch）表示，亮點在於，需求改善並非僅限於其國內客戶。

菲律賓製造商也指出，國內與海外需求同步改善，進一步暗示，關稅陰霾尚未拖垮亞洲製造業。

在美國最高法院2月推翻川普的對等關稅措之後，投資人將持續關注美國貿易政策的後續發展。

分析師指出，這項裁決或許能為部分出口商帶來暫時喘息空間，但仍存在諸多不確定性，且美國政府仍可透過其他途徑重新制定關稅。