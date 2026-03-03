星韓兩國元首擴大 MOU 強化 FTA 聚焦五領域

新加坡總理黃循財與來訪的南韓總統李在明2日召開聯合記者會，表示新加坡與南韓將提升現有的自由貿易協定（FTA），以因應兩國貿易與經濟關係強勁成長勢頭。

黃循財與李在明在記者會上，共同見證雙方交換五份合作備忘錄（MOU），強化雙方在貿易、能源安全、科學與科技、智慧財產、環境以及公共安全等領域的合作關係。

黃循財強調，20年來全球貿易格局已有重大變化，更加重視供應鏈韌性、數位貿易與綠能轉型，促使星、韓兩國適時提升FTA高度。李在明表示，提升FTA將充分反映「不斷演進的貿易與經濟安全動能，以及科技進步」，並將以更具策略性的方式推進兩國的投資合作。

2025年南韓是新加坡第七大貿易夥伴，新加坡則是南韓的第九大夥伴。新加坡對南韓的投資額從2020年來已增加一倍以上，PSA港務、新加坡航空與凱德地產集團與南韓夥伴在物流、航空與地產業都有深度合作關係。南韓現代、樂天及韓華海洋集團也以新加坡作為區域中心，尋求東南亞及其他地區的商機。提升FTA的目的在於強化雙方在供應鏈韌性、綠色經濟、貿易促進、航空維修與檢修，並推動更深度的合作，以及促進彼此成長的機會。

李在明表示，南韓開發銀行與新加坡星偉諾資產管理公司（淡馬錫所支持）已簽署投資夥伴關係了解備忘錄（MOU），將推動雙方的投資合作。

雙方也正研擬核能合作協議。黃循財表示，「新加坡正在研究將核能納入長期能源組合的潛力，希望學到南韓的專業能力與經驗」；他預期這項協議很快就會敲定。

這些合作計畫都源自於去年11月雙方將關係提升到戰略性夥伴。雙方在政治、安全與公共部門合作，貿易與經濟合作，永續性／綠色經濟／綠能轉型，先進科技與研發，以及人民相互交流戰等五大支柱方面，將深化並擴大合作。