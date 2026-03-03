快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

星韓兩國元首擴大 MOU 強化 FTA 聚焦五領域

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
新加坡總理黃循財與南韓總統李在明召開聯合記者會，表示兩國將提升現有的自由貿易協定（FTA），強化雙方貿易關係。（路透）
新加坡總理黃循財與南韓總統李在明召開聯合記者會，表示兩國將提升現有的自由貿易協定（FTA），強化雙方貿易關係。（路透）

新加坡總理黃循財與來訪的南韓總統李在明2日召開聯合記者會，表示新加坡與南韓將提升現有的自由貿易協定（FTA），以因應兩國貿易與經濟關係強勁成長勢頭。

黃循財與李在明在記者會上，共同見證雙方交換五份合作備忘錄（MOU），強化雙方在貿易、能源安全、科學與科技、智慧財產、環境以及公共安全等領域的合作關係。

黃循財強調，20年來全球貿易格局已有重大變化，更加重視供應鏈韌性、數位貿易與綠能轉型，促使星、韓兩國適時提升FTA高度。李在明表示，提升FTA將充分反映「不斷演進的貿易與經濟安全動能，以及科技進步」，並將以更具策略性的方式推進兩國的投資合作。

2025年南韓是新加坡第七大貿易夥伴，新加坡則是南韓的第九大夥伴。新加坡對南韓的投資額從2020年來已增加一倍以上，PSA港務、新加坡航空與凱德地產集團與南韓夥伴在物流、航空與地產業都有深度合作關係。南韓現代、樂天及韓華海洋集團也以新加坡作為區域中心，尋求東南亞及其他地區的商機。提升FTA的目的在於強化雙方在供應鏈韌性、綠色經濟、貿易促進、航空維修與檢修，並推動更深度的合作，以及促進彼此成長的機會。

李在明表示，南韓開發銀行與新加坡星偉諾資產管理公司（淡馬錫所支持）已簽署投資夥伴關係了解備忘錄（MOU），將推動雙方的投資合作。

雙方也正研擬核能合作協議。黃循財表示，「新加坡正在研究將核能納入長期能源組合的潛力，希望學到南韓的專業能力與經驗」；他預期這項協議很快就會敲定。

這些合作計畫都源自於去年11月雙方將關係提升到戰略性夥伴。雙方在政治、安全與公共部門合作，貿易與經濟合作，永續性／綠色經濟／綠能轉型，先進科技與研發，以及人民相互交流戰等五大支柱方面，將深化並擴大合作。

新加坡 南韓 黃循財

賴總統：助企業赴美擴大投資 核心研發根留台灣

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

將隨川普訪中 魯比歐：美中關係達戰略穩定

拉歐制美 習近平：中德應帶頭捍衛自由貿易

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

