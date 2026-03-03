日銀副總裁：可適度升息

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三2日表示，央行可能透過繼續升息逐步轉向更中性立場。路透分析，若中東戰事延長，日本恐面臨成長減緩與高通膨風險，增添央行推動升息的難度。

路透報導，冰見野良三指出，此前日銀升息行動看來對該國經濟影響有限，而儘管實質通膨率穩步上升，要斷言已達2%的目標仍為時過早。他說，實質通膨率目前略低於目標，但未來可能趨近零，「這表示儘管央行政策目前仍偏寬鬆，但應透過適度升息，逐步轉向更中性立場」。

分析師指出，上周末爆發的美伊危機，可能抑制經濟成長並推高油價，加劇物價上漲壓力；若戰事延長，使油價居高不下，將增添日銀決策難度，因日本逾九成原油自中東進口，經濟恐受衝擊。

日本航運業者1日表示，預計暫停荷姆茲海峽附近的航線。儘管日本仍有三個月的石油儲備，若原油價格飆升或荷姆茲海峽封鎖，恐將推升商品和服務價格。

彭博資訊指出，冰見野良三未明確表示要立即升息，強化市場對日銀在本月19日會議維持政策利率在0.75%的預期。