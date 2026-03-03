快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

日銀副總裁：可適度升息

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本銀行（央行）副總裁冰見野良三2日表示，央行可能透過繼續升息逐步轉向更中性立場。路透分析，若中東戰事延長，日本恐面臨成長減緩與高通膨風險，增添央行推動升息的難度。

路透報導，冰見野良三指出，此前日銀升息行動看來對該國經濟影響有限，而儘管實質通膨率穩步上升，要斷言已達2%的目標仍為時過早。他說，實質通膨率目前略低於目標，但未來可能趨近零，「這表示儘管央行政策目前仍偏寬鬆，但應透過適度升息，逐步轉向更中性立場」。

分析師指出，上周末爆發的美伊危機，可能抑制經濟成長並推高油價，加劇物價上漲壓力；若戰事延長，使油價居高不下，將增添日銀決策難度，因日本逾九成原油自中東進口，經濟恐受衝擊。

日本航運業者1日表示，預計暫停荷姆茲海峽附近的航線。儘管日本仍有三個月的石油儲備，若原油價格飆升或荷姆茲海峽封鎖，恐將推升商品和服務價格。

彭博資訊指出，冰見野良三未明確表示要立即升息，強化市場對日銀在本月19日會議維持政策利率在0.75%的預期。

原油價格 日銀 路透

延伸閱讀

川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

美伊戰事 安聯投信聚焦這兩重點發展

法國巴黎銀行財富管理：美元轉弱 偏非美、避長債、黃金逢低布局

法巴財管最新匯市觀點 曝日圓、歐元匯價新估值 美元這樣看

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

輝達H200對中出口再受限？美傳將設單一陸企採購上限7.5萬枚

美國官員正評估，是否限制輝達（Nvidia）向單一中國企業出口人工智慧加速器的數量。政策若拍板定案，這家晶片製造商重返中國大陸這個關鍵市場的努力將面臨更多障礙。

台積電ADR下跌約1.5% 較台北交易溢價17.8%

台股ADR周一（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.46%，報每股369.11美元，換算並折合台幣後為每股 2,326.87 元，較台北交易股票溢價率為17.82%。

中東至中國超大型油輪日租金飆上42.4萬美元天價 卻難成交

由於美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運中斷，從中東運往中國的原油運輸成本飆上歷史新高。

美股收盤／標普500收平 無懼中東戰火…AI與能源股助大盤收復跌幅

美國股市周一（2日）收盤持穩，標普500指數基本持平，在美國與以色列對伊朗實施空襲引發全球市場動盪後，投資人在震盪交投中積極逢低買入，AI相關類股出現強勁買盤，油價走高也帶動能源股上漲，幫助大盤收復稍早的跌幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。