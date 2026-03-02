美股早盤／因美伊戰事油價急漲 四大指數重挫、道瓊跌逾300點

美國和以色列周末對伊朗發動攻擊，油價急漲，令原已憂慮重重的股市再添中東局勢不穩的因素，美股2日早盤四大指數重挫。

道瓊工業指數早盤重挫300點，或0.6%，標普500指數和那斯達克指數跌約0.5%。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌1%，輝達逆勢上漲1.4%。

投資人湧入黃金市場避險，推升黃金期貨2日上漲3%。有華爾街「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）攀升至今年以來最高水準。

布蘭特原油期貨2日勁揚9.3%至每桶79.40美元，創52周新高；美國西德州中級原油（WTI）也漲逾9%至73.10美元。

避險情緒升溫拖累多數股票走低。晶片股中，博通（Broadcom）下挫2.6%，亞馬遜和字母公司跌近2%。

航空和旅遊類股也急挫。對國際航線曝險最高的聯合航空早盤挫跌3.6%；美國航空重挫4.8%，達美航空跌2%。萬豪國際（Marriott International）和希爾頓全球（Hilton Worldwide）均跌3.5%。

相較下，國防類股2日走強。洛克希德馬丁和諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）早盤勁揚3%；石油股也同步走高，埃克森美孚（Exxon Mobil）漲1.5%，雪佛龍（Chevron）揚升2.9%。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產全球主管赫茲（Adam Hetts）表示，「更廣泛的不確定性抑制投資人情緒，可能全面拖累全球風險資產」，「若不確定性持續，油價上揚恐引發全球通膨疑慮」。