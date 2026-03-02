快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／因美伊戰事油價急漲 四大指數重挫、道瓊跌逾300點

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美伊戰事推升油價急漲，美股2日早盤四大指數齊跌。路透
美伊戰事推升油價急漲，美股2日早盤四大指數齊跌。路透

美國和以色列周末對伊朗發動攻擊，油價急漲，令原已憂慮重重的股市再添中東局勢不穩的因素，美股2日早盤四大指數重挫。

道瓊工業指數早盤重挫300點，或0.6%，標普500指數和那斯達克指數跌約0.5%。費城半導體指數跌1%，台積電ADR跌1%，輝達逆勢上漲1.4%。

投資人湧入黃金市場避險，推升黃金期貨2日上漲3%。有華爾街「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）攀升至今年以來最高水準。

布蘭特原油期貨2日勁揚9.3%至每桶79.40美元，創52周新高；美國西德州中級原油（WTI）也漲逾9%至73.10美元。

避險情緒升溫拖累多數股票走低。晶片股中，博通（Broadcom）下挫2.6%，亞馬遜和字母公司跌近2%。

航空和旅遊類股也急挫。對國際航線曝險最高的聯合航空早盤挫跌3.6%；美國航空重挫4.8%，達美航空跌2%。萬豪國際（Marriott International）和希爾頓全球（Hilton Worldwide）均跌3.5%。

相較下，國防類股2日走強。洛克希德馬丁和諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）早盤勁揚3%；石油股也同步走高，埃克森美孚（Exxon Mobil）漲1.5%，雪佛龍（Chevron）揚升2.9%。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產全球主管赫茲（Adam Hetts）表示，「更廣泛的不確定性抑制投資人情緒，可能全面拖累全球風險資產」，「若不確定性持續，油價上揚恐引發全球通膨疑慮」。

油價 美股 指數

延伸閱讀

美以攻擊伊朗震撼市場 油金齊漲、亞股多收低

AI疑慮與中東局勢緊張 投顧估台股呈震盪態勢

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

本周開盤前 五件國際事不可不知

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美股早盤／因美伊戰事油價急漲 四大指數重挫、道瓊跌逾300點

美國和以色列周末對伊朗發動攻擊，油價急漲，令原已憂慮重重的股市再添中東局勢不穩的因素，美股2日早盤四大指數重挫。

蘋果啟動新品發表 iPhone 17e與搭載M4晶片的iPad Air亮相

蘋果公司（Apple）2日啟動新一波產品發表，最新款的初階智慧手機iPhone 17e，以及處理速度更快的iPad Air平板登場。

高盛：石油長期中斷才會重創成長 不利台灣等原油進口國

高盛團隊認為，儘管中東衝突的震撼消息，明顯不利股市，但唯有石油長期嚴重中斷，才會重創全球成長。該團隊並說，這種情況對石油進口國如台灣等，較為不利。

光通訊報喜 輝達投資Lumentum、Coherent各20億美元

輝達2日宣布，將對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent，分別投資20億美元，激勵Lumentum與Coherent股價在2日盤前雙雙大漲7%以上。

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，能源運輸要道荷莫茲海峽遭到封鎖。日本逾9成原油仰賴中東進口，日本首相高市早苗今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。