蘋果啟動新品發表 iPhone 17e與搭載M4晶片的iPad Air亮相
蘋果公司（Apple）2日啟動新一波產品發表，最新款的初階智慧手機iPhone 17e，以及處理速度更快的iPad Air平板登場。
彭博資訊報導，iPhone 17e搭載更快速的處理器、蘋果自家設計的無線晶片、以及MagSafe磁吸無線充電技術，螢幕大小為6.1吋，與去年的16e相同。iPhone 17e在美國的售價為599美元，在台售價為新台幣21,900元起，3月4日晚間開放預訂，3月11日發售。
蘋果最新初階手機的價位，直接的競爭對手包括三星的中階機型、Google的A系列產品，以及一些陸廠競品。iPhone 17e將受到印度等新興市場的消費者歡迎，他們通常不願花太多錢在手機上。
新款iPad Air的外觀與去年的機型相同，但內在有所進化，處理器從M3升級到M4，使該平板的處理速度快上30%；更新後的機型也搭載自家設計的C1X數據機晶片與N1無線晶片，並支援Wi-Fi 7連線。
11吋iPad Air售價維持599美元，在台灣的售價為新台幣19,900元，13吋機型則維持799美元，在台售價為26,900元起。
新款iPad Air在美國的推出時間，與iPhone 17e同為3月4日預購，11日發售，但在台推出日期未定。
