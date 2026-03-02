快訊

高盛：石油長期中斷才會重創成長 不利台灣等原油進口國

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高盛認為，唯有石油長期嚴重中斷，才會重創全球成長。路透

高盛團隊認為，儘管中東衝突的震撼消息，明顯不利股市，但唯有石油長期嚴重中斷，才會重創全球成長。該團隊並說，這種情況對石油進口國如台灣等，較為不利。

高盛策略師多明尼克·威爾森（Dominic Wilson）在內的團隊說，需要有類似1990年、或2022年的石油中斷，才會對全球成長有重大影響。除非衝突迅速化解，否則周期性產業，特別是航空、工業油用戶等消費導向領域，可能面臨壓力。

高盛也說，美國與許多國家相比，狀況相對較佳，而原油進口市場的地緣風險較大，如南韓、台灣、日本、土耳其、印度。

高盛並說，伊朗危機主要透過能源市場傳導到全球經濟與總經市場，油價反應可能會對全球市場造成連鎖反應。倘若油價未持續上漲，資產衝擊將是局部性的，轉往直接受影響的資產。

高盛 石油 台灣 日本 美國

