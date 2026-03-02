快訊

ASML規劃EUV領域以外新產品 尋求進軍先進封裝市場

中央社／ 加州聖荷西2日綜合外電報導

全球晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）高層告訴路透社，公司將在晶片製造設備產品線以外規劃先進封裝工具等若干新產品，以搶攻快速成長的人工智慧（AI）晶片市場。

ASML正尋求發展EUV領域以外的業務，包括進軍將多個專用晶片黏合連接的先進封裝工具市場，這項技術對AI晶片和高階記憶體運作至關重要。ASML還計劃把AI技術導入即將啟動的新業務和既有事業。

ASML是全球唯一商用EUV微影設備製造商，其設備對晶片製造業者至關重要。ASML已投入數十億美元研發EUV系統，下一代機型即將量產，第三代產品也正在研發中。

ASML資料顯示，新設備將有助台積電和英特爾（Intel）等晶片製造商省去晶片製程中數道成本高且複雜的步驟，從而生產更強大、更高效的晶片。

鑒於既有EUV設備製造複雜AI晶片的技術極限逐漸逼近，新一代的高數值孔徑（High-NA）EUV設備對AI產業至關重要，可協助提升像OpenAI的ChatGPT這類聊天機器人，也有助於晶片製造商按計畫如期供應AI晶片，以滿足日益攀升的市場需求。

ASML技術長皮特茲（Marco Pieters）告訴路透社：「我們放眼未來不只5年，而是10年、甚至15年。屆時業界可能的發展方向為何？在封裝和打線（bonding）方面將會有什麼需求？」

ASML正加速推動用於晶片封裝的設備研發，同時開始研發新一代AI處理器製造工具。

皮特茲表示：「我們正積極研究看能參與到什麼程度，或者我們如何能為這個業務帶來更多價值。」

具備ASML軟體研發背景的皮特茲指出，隨著公司設備速度提升，公司工程師將能運用AI加速控制軟體運作和晶片製程中的檢測程序。

皮特茲檢視韓國SK海力士（SK Hynix）在內等晶片製造業者的計畫時，發現業界未來將需要更多新型設備以利製造多層堆疊晶片這類產品。

ASML去年發表新型掃描設備XT:260，專門製造用於AI和AI處理器的先進記憶晶片。

皮特茲也說，公司工程師現正同步開發更多新型機具，「我正著手思考未來產品線可能朝哪個方向發展」。

隨著AI晶片尺寸明顯大增，ASML正積極研究能製造更大尺寸晶片的掃描系統與微影設備。

皮特茲認為，這些設備結合光學與晶圓處理等複雜技術的專業能力，有助為ASML研發新一代設備奠定領先基礎，「這些（新業務）將與我們40年來的核心事業並行」。

英特爾 聊天機器人 晶片

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

光通訊報喜 輝達投資Lumentum、Coherent各20億美元

輝達2日宣布，將對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent，分別投資20億美元，激勵Lumentum與Coherent股價在2日盤前雙雙大漲7%以上。

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，能源運輸要道荷莫茲海峽遭到封鎖。日本逾9成原油仰賴中東進口，日本首相高市早苗今天...

炒房不如炒股？李在明「低於市價」求售名下公寓

南韓打房先打到總統？南韓總統府表示，總統李在明及第一夫人金惠景已透過不動產仲介公司，開始兜售名下位於京畿道城南市盆唐區的公寓，藉此展現穩定房市的承諾。這座公寓賣價已證實為29億韓元（約201萬美元），低於當前市價。

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會周四起停保戰爭險

全球超過半數的大型海事保險協會將於周四起，停止承保進入波斯灣船舶的戰爭險。

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝！有人狂撈670%報酬

就在美國與以色列對伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

