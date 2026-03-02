快訊

光通訊報喜 輝達投資Lumentum、Coherent各20億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達2日宣布，將對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent，分別投資20億美元，激勵Lumentum與Coherent股價在2日盤前雙雙大漲7%以上。

輝達與Lumentum與Coherent的多年期合約，均包含採購協議、及先進雷射零件的使用權，相關資金將用於支持研發。

這兩家公司皆發展資料中心的光學科技，是人工智慧（AI）系統的必需品。Lumentum生產光學與光子技術產品，如高效能雷射，可用於AI和雲端運算所需的基礎設施。Coherent發展先進光學科技，在建造資料中心與先進通訊時不可或缺。

輝達將龐大獲利用於建造強健的生態系，以支持先進AI系統。該公司直接投資於資料中心營運商CoreWeave、AI模型開發商OpenAI等，藉此強化晶片需求。

