聽新聞
0:00 / 0:00
光通訊報喜 輝達投資Lumentum、Coherent各20億美元
輝達2日宣布，將對兩家光通訊大廠Lumentum Holdings、Coherent，分別投資20億美元，激勵Lumentum與Coherent股價在2日盤前雙雙大漲7%以上。
輝達與Lumentum與Coherent的多年期合約，均包含採購協議、及先進雷射零件的使用權，相關資金將用於支持研發。
這兩家公司皆發展資料中心的光學科技，是人工智慧（AI）系統的必需品。Lumentum生產光學與光子技術產品，如高效能雷射，可用於AI和雲端運算所需的基礎設施。Coherent發展先進光學科技，在建造資料中心與先進通訊時不可或缺。
輝達將龐大獲利用於建造強健的生態系，以支持先進AI系統。該公司直接投資於資料中心營運商CoreWeave、AI模型開發商OpenAI等，藉此強化晶片需求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。