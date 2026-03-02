日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，能源運輸要道荷莫茲海峽遭到封鎖。日本逾9成原油仰賴中東進口，日本首相高市早苗今天表示，政府正蒐集相關資訊，將全力確保能源穩定供應，將對國民生活與經濟活動的影響降至最低。

每日新聞、產經新聞報導，高市在眾議院預算委員會針對國民民主黨眾議員淺野哲的質詢表示，目前部分自中東駛往日本的油輪在波斯灣待命，但周邊海域船員安全已獲確保。

她說明，日本國內的石油儲備量約254天。為了將對國民生活及經濟活動的影響降至最低，「將全力確保我國能源的穩定供應，並機動採取必要的應對措施。」

日本內閣官房長官木原稔在記者會表示，關於國內液化天然氣（LNG）的庫存量，「電力與天然氣公司持有相當於日本全國約3週消費量的庫存」。他並指出，石油方面，政府與民間合計的儲備量約254天。

木原表示，原定自中東駛往日本的部分油輪，因暫停通行荷莫茲海峽，目前在波斯灣內待命。不過他強調，「尚未接獲報告顯示我國石油供需會立即受到影響」。對於是否可能釋出石油儲備，他則回應稱，「目前沒有具體計畫」。

此外，針對是否支持對伊朗的軍事攻擊，木原表示，「由於無法充分掌握詳細事實關係，因此不便作出確定的法律評價。」日本政府在美國1月攻擊委內瑞拉時也曾作出類似答覆，被視為顧及盟邦美國立場。

荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源命脈，約占全球原油運輸量兩成，日本自中東進口的大部分原油須經由此海峽運送。

讀賣新聞報導，受情勢影響，日本郵船、商船三井與川崎汽船等3大航運公司已停止通行荷莫茲海峽。商船三井表示，伊朗當局通告「禁止任何船舶通航」，公司已指示駛往波斯灣的船舶在海峽前停航，並讓已在波斯灣內的船隻撤往安全海域。

日本郵船與川崎汽船也指示仍留在波斯灣內的多艘船舶前往安全海域避難。日本各大航運公司目前運行的船舶包括油輪、液化天然氣運輸船，以及汽車運輸船。

原油供應受阻疑慮推升油價。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）試算指出，若荷莫茲海峽船舶運行持續受干擾，國際油價可能升至每桶90美元以上；若軍事衝突進一步擴大，甚至可能突破每桶130美元。

根據日本經濟產業省資源能源廳資料，日本95%以上原油依賴中東地區。報導指出，即使短期內供應尚可支撐，若封鎖長期化，供應風險勢必升高。即便實際進口未立即中斷，只要國際油價持續上漲，也可能推升國內汽油價格與各類物價，進一步影響企業成本與民眾生活。