日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

中央社／ 東京2日專電
日本首相高市早苗。（路透）
美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，能源運輸要道荷莫茲海峽遭到封鎖。日本逾9成原油仰賴中東進口，日本首相高市早苗今天表示，政府正蒐集相關資訊，將全力確保能源穩定供應，將對國民生活與經濟活動的影響降至最低。

每日新聞、產經新聞報導，高市在眾議院預算委員會針對國民民主黨眾議員淺野哲的質詢表示，目前部分自中東駛往日本的油輪在波斯灣待命，但周邊海域船員安全已獲確保。

她說明，日本國內的石油儲備量約254天。為了將對國民生活及經濟活動的影響降至最低，「將全力確保我國能源的穩定供應，並機動採取必要的應對措施。」

日本內閣官房長官木原稔在記者會表示，關於國內液化天然氣（LNG）的庫存量，「電力與天然氣公司持有相當於日本全國約3週消費量的庫存」。他並指出，石油方面，政府與民間合計的儲備量約254天。

木原表示，原定自中東駛往日本的部分油輪，因暫停通行荷莫茲海峽，目前在波斯灣內待命。不過他強調，「尚未接獲報告顯示我國石油供需會立即受到影響」。對於是否可能釋出石油儲備，他則回應稱，「目前沒有具體計畫」。

此外，針對是否支持對伊朗的軍事攻擊，木原表示，「由於無法充分掌握詳細事實關係，因此不便作出確定的法律評價。」日本政府在美國1月攻擊委內瑞拉時也曾作出類似答覆，被視為顧及盟邦美國立場。

荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球能源命脈，約占全球原油運輸量兩成，日本自中東進口的大部分原油須經由此海峽運送。

讀賣新聞報導，受情勢影響，日本郵船、商船三井與川崎汽船等3大航運公司已停止通行荷莫茲海峽。商船三井表示，伊朗當局通告「禁止任何船舶通航」，公司已指示駛往波斯灣的船舶在海峽前停航，並讓已在波斯灣內的船隻撤往安全海域。

日本郵船與川崎汽船也指示仍留在波斯灣內的多艘船舶前往安全海域避難。日本各大航運公司目前運行的船舶包括油輪、液化天然氣運輸船，以及汽車運輸船。

原油供應受阻疑慮推升油價。美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）試算指出，若荷莫茲海峽船舶運行持續受干擾，國際油價可能升至每桶90美元以上；若軍事衝突進一步擴大，甚至可能突破每桶130美元。

根據日本經濟產業省資源能源廳資料，日本95%以上原油依賴中東地區。報導指出，即使短期內供應尚可支撐，若封鎖長期化，供應風險勢必升高。即便實際進口未立即中斷，只要國際油價持續上漲，也可能推升國內汽油價格與各類物價，進一步影響企業成本與民眾生活。

中東 國際油價 高市早苗 原油

相關新聞

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，能源運輸要道荷莫茲海峽遭到封鎖。日本逾9成原油仰賴中東進口，日本首相高市早苗今天...

炒房不如炒股？李在明「低於市價」求售名下公寓

南韓打房先打到總統？南韓總統府表示，總統李在明及第一夫人金惠景已透過不動產仲介公司，開始兜售名下位於京畿道城南市盆唐區的公寓，藉此展現穩定房市的承諾。這座公寓賣價已證實為29億韓元（約201萬美元），低於當前市價。

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會周四起停保戰爭險

全球超過半數的大型海事保險協會將於周四起，停止承保進入波斯灣船舶的戰爭險。

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝！有人狂撈670%報酬

就在美國與以色列對伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

在亞洲今天（2日）盤中交易時間，美國公債盤中全線轉跌，逆轉盤初漲勢，亞股和美股期指跌勢收斂，油價跌幅也縮小，反映整體市場避險情緒逐漸消退，因有報導指出，美國與伊朗都發出了有意讓中東緊繃情勢和緩下來的訊息。

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

美以攻擊伊朗，使中東衝突從地緣風險一躍成為全球投資人最擔憂問題。由於市場對伊朗可能出現權力鬥爭以及區域戰事長期化感到不安，其影響範圍涵蓋全球貿易、通膨等各層面，因為荷姆茲海峽若長期關閉，不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

