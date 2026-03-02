快訊

美以攻擊伊朗震撼市場 油金齊漲、亞股多收低

中央社／ 香港2日綜合外電報導
美國與以色列近日空襲伊朗後，德黑蘭隨後展開報復，投資人紛紛轉進避險資產，同時擔心衝突波及中東產油國以致供應吃緊，石油與天然氣及國際金價應聲齊揚，亞股今天多收低。路透
美國與以色列近日空襲伊朗後，德黑蘭隨後展開報復，投資人紛紛轉進避險資產，同時擔心衝突波及中東產油國以致供應吃緊，石油與天然氣及國際金價應聲齊揚，亞股今天多收低。

法新社報導，美以這波聯手攻擊造成86歲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與其他多名高官身亡，倫敦市場北海布倫特原油價格一度飆升14%，紐約市場西德州中級原油價格開盤大漲約12%。

這波空襲造成全球石油咽喉要道荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）形同完全封閉，更有消息指出數艘船隻在附近遇襲，加深石油供應中斷的市場疑慮。

東京、香港、台北、首爾、威靈頓及馬尼拉股市收低；上海股市收高，雪梨股市大致持平。

倫敦股市今天開盤下挫1%，德國和法國股市均重挫逾2%。

全球多家航空公司被迫取消中東航班，部分航空公司股價大跌逾5%。

避險資產黃金價格上揚2%，資金湧入避險市場也促使美元走強；歐洲天然氣價勁揚逾20%。

伊朗國家電視台昨天披露，1艘油輪「試圖非法通過荷莫茲海峽時遭擊中，下場就是逐漸沉沒」，但未進一步提出說明。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導：「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已警告多艘船舶，基於美國與以色列的軍事攻擊和伊朗反制行動，海峽周邊安全情勢不穩，目前不宜通行。」

船舶追蹤網站MarineTraffic稍早資料顯示，至少150艘油輪和天然氣運輸船集中錨泊於伊拉克和沙烏地阿拉伯等主要波灣產油國和液化天然氣（LNG）大國卡達（Qatar）的沿岸開放水域，另有數十艘船在海峽另一側待命。

瑞銀集團（UBS）分析師認為，市場可能預期石油大幅斷供，恐推升布倫特即期油價至超過每桶120美元。

美國總統川普（Donald Trump）近日表示，美軍的打擊「將在整個星期持續、不間斷地進行，或直到達成我們在中東乃至全世界實現和平的目標為止！」

他還說，當美軍軍事行動結束後，鼓勵伊朗人民奪回對自己政府的控制權，「當我們完成一切後，接管你們的政府吧。那將由你們來掌握。這可能是好幾個世代以來唯一機會」。

