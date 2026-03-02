快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰油價飆升　印度股市暴跌

中央社／ 新德里2日專電

中東緊張局勢升級，油價跟著攀升，在投資人試圖避險的情況下，印度股市今天開盤就大跌，印度基準股價指數Nifty 50指數一度下跌2.11%，是今年2月1日來單日最大跌幅；Sensex指數一度下跌3.37%，創下自去年4月7日以來單日最大跌幅。

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗也對多個鄰國的美軍基地進行回擊，伊朗國家電視台報導，昨天有1艘郵輪經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭擊中，船舶追蹤網站MarineTraffic，至少150艘油輪和天然氣運輸船在海峽外波灣水域錨泊。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）開盤下跌超過1000點，跌破8萬1000點；印度基準股價指數（Nifty 50）也跌破2萬4900點，是近期開盤跌幅最大的一次。

美國、以色列對伊朗發動攻擊後，中東地區長期衝突的風險增加，印度盧比對美元貶值等利空，都使印度投資人信心產生動搖。

新德里電視台（NDTV）報導，市場上3765支活躍交易的股票中，有3014支下跌，僅596支上漲，另有155支持平。

今天印度股市大跌，拉森圖博（Larsen &Toubro）、信實工業（Reliance Industries）、印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank）、巴帝電信（BhartiAirtel）、印度住房開發金融公司銀行（HDFCBank）、Eternal和印度國家銀行（State Bank of India）等幾乎全受波及。

今日印度（India Today）報導，由於市場擔心經荷莫茲海峽運送的石油供應可能中斷，使全球原油價格攀升，導致股價出現波動。全球1/5的石油運輸，都需經過荷莫茲海峽，該區域任何不穩定因素，都會加劇能源風險。

此外，由於印度原油嚴重倚賴進口，油價若持續上揚，可能擴大貿易逆差，並使盧比變得更為弱勢。

今日印度提到，過去如COVID-19疫情、俄烏戰爭等引發的股市暴跌，股價往往在短期恐慌情緒消退後，幾個月內就會止跌回升，但當前情勢瞬息萬變，仍不排除有意外情況發生。

伊朗 新德里 油價

延伸閱讀

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

美伊開戰 哈米尼身亡消息翻轉避險情緒 台股開低急殺後迅速拉回

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

相關新聞

炒房不如炒股？李在明「低於市價」求售名下公寓

南韓打房先打到總統？南韓總統府表示，總統李在明及第一夫人金惠景已透過不動產仲介公司，開始兜售名下位於京畿道城南市盆唐區的公寓，藉此展現穩定房市的承諾。這座公寓賣價已證實為29億韓元（約201萬美元），低於當前市價。

波斯灣航運風險升高 逾半海事保險協會周四起停保戰爭險

全球超過半數的大型海事保險協會將於周四起，停止承保進入波斯灣船舶的戰爭險。

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝！有人狂撈670%報酬

就在美國與以色列對伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

在亞洲今天（2日）盤中交易時間，美國公債盤中全線轉跌，逆轉盤初漲勢，亞股和美股期指跌勢收斂，油價跌幅也縮小，反映整體市場避險情緒逐漸消退，因有報導指出，美國與伊朗都發出了有意讓中東緊繃情勢和緩下來的訊息。

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

美以攻擊伊朗，使中東衝突從地緣風險一躍成為全球投資人最擔憂問題。由於市場對伊朗可能出現權力鬥爭以及區域戰事長期化感到不安，其影響範圍涵蓋全球貿易、通膨等各層面，因為荷姆茲海峽若長期關閉，不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

LNG船遠離荷姆茲海峽 台灣最大進口來源供應受阻 價格將飆漲

裝載液化天然氣（LNG）的運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿拉伯聯合大公國的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。