美伊開戰油價飆升　印度股市暴跌

中東緊張局勢升級，油價跟著攀升，在投資人試圖避險的情況下，印度股市今天開盤就大跌，印度基準股價指數Nifty 50指數一度下跌2.11%，是今年2月1日來單日最大跌幅；Sensex指數一度下跌3.37%，創下自去年4月7日以來單日最大跌幅。

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊，伊朗也對多個鄰國的美軍基地進行回擊，伊朗國家電視台報導，昨天有1艘郵輪經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭擊中，船舶追蹤網站MarineTraffic，至少150艘油輪和天然氣運輸船在海峽外波灣水域錨泊。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指，孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）開盤下跌超過1000點，跌破8萬1000點；印度基準股價指數（Nifty 50）也跌破2萬4900點，是近期開盤跌幅最大的一次。

美國、以色列對伊朗發動攻擊後，中東地區長期衝突的風險增加，印度盧比對美元貶值等利空，都使印度投資人信心產生動搖。

新德里電視台（NDTV）報導，市場上3765支活躍交易的股票中，有3014支下跌，僅596支上漲，另有155支持平。

今天印度股市大跌，拉森圖博（Larsen &Toubro）、信實工業（Reliance Industries）、印度工業信貸投資銀行（ICICI Bank）、巴帝電信（BhartiAirtel）、印度住房開發金融公司銀行（HDFCBank）、Eternal和印度國家銀行（State Bank of India）等幾乎全受波及。

今日印度（India Today）報導，由於市場擔心經荷莫茲海峽運送的石油供應可能中斷，使全球原油價格攀升，導致股價出現波動。全球1/5的石油運輸，都需經過荷莫茲海峽，該區域任何不穩定因素，都會加劇能源風險。

此外，由於印度原油嚴重倚賴進口，油價若持續上揚，可能擴大貿易逆差，並使盧比變得更為弱勢。

今日印度提到，過去如COVID-19疫情、俄烏戰爭等引發的股市暴跌，股價往往在短期恐慌情緒消退後，幾個月內就會止跌回升，但當前情勢瞬息萬變，仍不排除有意外情況發生。