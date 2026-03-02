快訊

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝 6神秘帳戶狂賺3700萬元

經典賽／林家正的暖心地理課 為費爾柴德地圖前導覽「媽媽的家鄉」

張國煒出招撤換「遺囑執行人」 解密背後千億遺產攻防戰

聽新聞
0:00 / 0:00

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝！有人狂撈670%報酬

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗德黑蘭一名女子1日手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。路透
伊朗德黑蘭一名女子1日手持伊朗最高領袖哈米尼的照片哀悼。路透

就在美國與以色列對伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

在川普於美東時間下午4時37分在Truth Social宣布哈米尼身亡、數小時後伊朗國營電視證實後，相關預測市場的押注隨即受到關注。康州民主黨參議員墨菲批評此類交易形同「從戰爭與死亡中獲利」，揚言提案禁止。

受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的Kalshi雖不允許直接押注戰爭或暗殺，但仍開設了哈米尼是否「不再擔任最高領袖」的賭盤；未受監管的Polymarket則允許用戶押注襲擊日期，2月28日為選項之一。

加密分析機構Bubblemaps稱，發現六名疑似內線人士透過Polymarket押中2月28日行動，合計獲利約120萬美元（約台幣3700萬），其中一人以2.6萬美元贏得逾20萬美元，報酬率約670%。

Kalshi宣布，將退還哈米尼相關賭盤收取的全部手續費，並依「死亡確認報導前」最後成交價結算。他的死亡時間則界定為美以軍事行動開始前一分鐘。據悉，此舉補償金額約220萬美元。然而，相關安排未能化解爭議，部分押注者表示，儘管方向押對，仍因結算時點與價格認定方式而出現虧損。

目前尚不清楚CFTC是否會介入。該機構原已禁止涉及恐怖主義、戰爭與暗殺的合約，預測市場是否踩線仍待釐清。

恐怖主義 戰爭 賭盤

延伸閱讀

內線交易？押中伊朗遭空襲日期的Polymarket帳戶獲利百萬美元

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

相關新聞

內線？哈米尼身亡前數小時賭盤暴衝！有人狂撈670%報酬

就在美國與以色列對伊朗展開聯合空襲前數小時，預測市場Kalshi與Polymarket上押注伊朗最高領袖哈米尼「不再掌權」的機率，從不到25%急升至逾50%。相關合約其實早在數月前便已開設，但機率突升引發外界質疑是否有人掌握內線消息牟利。

不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

在亞洲今天（2日）盤中交易時間，美國公債盤中全線轉跌，逆轉盤初漲勢，亞股和美股期指跌勢收斂，油價跌幅也縮小，反映整體市場避險情緒逐漸消退，因有報導指出，美國與伊朗都發出了有意讓中東緊繃情勢和緩下來的訊息。

荷姆茲海峽關閉的殺傷力有多強？不只全球通膨飆高 最糟連經濟都衰退

美以攻擊伊朗，使中東衝突從地緣風險一躍成為全球投資人最擔憂問題。由於市場對伊朗可能出現權力鬥爭以及區域戰事長期化感到不安，其影響範圍涵蓋全球貿易、通膨等各層面，因為荷姆茲海峽若長期關閉，不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

LNG船遠離荷姆茲海峽 台灣最大進口來源供應受阻 價格將飆漲

裝載液化天然氣（LNG）的運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿拉伯聯合大公國的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。

簡立峰專欄／AI怎麼用、用在哪？最值得學的三種方式

你是否下載過不少AI工具，卻始終不知道該怎麼用、用在哪裡？當AI成為日常生活與工作的一部分，該如何使用，才能有效提升學習與決策效率？聯合報專訪AI專家簡立峰，揭示他平日如何運用AI工具輔助研究與工作，也分享對一般讀者而言最推薦的三種AI使用方式。

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

隨著美國與以色列攻擊伊朗讓中東戰火爆發，帶動資金湧向避險資產需求，主要國家公債價格上漲、殖利率下滑，美國10年期公債殖利率跌至10個月低點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。