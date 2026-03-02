不用避險了？美債竟轉跌 從股市到油價跌幅收斂 這些因素舒緩緊張情緒

在亞洲今天（2日）盤中交易時間，美國公債盤中全線轉跌，逆轉盤初漲勢，亞股和美股期指跌勢收斂，油價跌幅也縮小，反映整體市場避險情緒逐漸消退，因有報導指出，美國與伊朗都發出了有意讓中東緊繃情勢和緩下來的訊息。

美國公債價格轉為下跌，10年期公債殖利率在稍早跌至11個月低點3.92%後，上升4個基點至3.97%；30年期國債殖利率也上升4個基點至4.65%。

布蘭特原油5月期貨盤中跌幅一度縮小至4%左右，比開盤時大跌13%顯著收斂，目前報每桶77.40美元。

亞股跌勢也收斂，日經225指數盤中跌約1%，台股跌約0.4%，美股三大期貨指數跌約0.7%至0.8%。

市場避險情緒有所緩和，原因包括美國總統川普對《紐約時報》表示，如果伊朗的新領導人務實，他願意放寬對伊朗的制裁；另據《華爾街日報》報導，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）尋求推動與美國恢復核談判。

澳洲野村證券資深策略師泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）表示：「這些消息顯然有助於穩定市場情緒。伊朗局勢目前是關鍵。市場將關注未來軍事行動的可能持續時間與嚴重程度，尤其是伊朗的反應。」

川普告訴紐時，美國和以色列對於繼續轟炸「並不會感到困難」，並補充說美國擁有全球武器儲備以維持攻擊。他還說，美國已擊沉九艘伊朗海軍艦艇並「基本摧毀」其海軍總部，軍方將繼續轟炸伊朗直到達成目標。

川普表示，他對誰將領導伊朗有「三個非常好的選擇」，但拒絕透露具體人選。另外，ABC新聞報導，川普表示，美國先前認定一些可能接管伊朗的候選人，但他們在美軍最初的襲擊中都已喪生，「這次攻擊非常成功，幾乎所有可能的候選人都不在了…肯定不是我們之前認定的那些人，因為他們都死了。排名第二或第三的人也都死了」。

川普還告訴紐時，如果伊朗的新領袖務實，他願意考慮解除制裁，這顯示川普在為美國可能對伊朗未來領導層有重大影響的情境做準備，但目前尚不清楚這種情況是否會發生。