快訊

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

經典賽／大雨來襲…中華隊首場官辦熱身賽確定沒了

川普速報／美定調伊朗戰事4周收尾 僅27%美人支持空襲

聽新聞
0:00 / 0:00

LNG船遠離荷姆茲海峽 台灣最大進口來源供應受阻 價格將飆漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
LNG運輸船在西班牙巴塞隆納為一艘郵輪裝填天然氣。路透
LNG運輸船在西班牙巴塞隆納為一艘郵輪裝填天然氣。路透

裝載液化天然氣（LNG）的運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿拉伯聯合大公國的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。

彭博彙整的船舶追蹤數據，至少有13艘位於此咽喉東側的空載的LNG運輸船已改道離開。美國和以色列對伊朗發動首波空襲後，LNG運輸船和其他船隻已於周末停止穿越荷姆茲海峽。

卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源，荷姆茲海峽是運輸LNG必經之路。高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。

分析師表示：「假設荷姆茲海峽的天然氣運輸中斷拉長至兩個月以上，歐洲天然氣價格恐將漲破每兆瓦時100歐元（每百萬英熱單位35美元），進而引發更顯著的全球天然氣需求破壞。」

能源與航運顧問公司 Energy Vista 創辦人 Leslie Palti-Guzman 說：「LNG運輸將持續受阻，交易商有必要做好荷姆茲海峽通行幾天的規畫。現正處於前所未見的局面。」

周末以來荷姆茲海峽的消息紛亂，還發生了油輪遇襲事件。出於安全考量，不少船東已下令停止航行，另一些船東則因風險溢價飆升，正在重新評估保險成本。

高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。/擷自彭博
高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。/擷自彭博

彭博彙整的船舶追蹤數據，至少有13艘位於此咽喉東側的空載的LNG運輸船已改道離開。/擷自彭博
彭博彙整的船舶追蹤數據，至少有13艘位於此咽喉東側的空載的LNG運輸船已改道離開。/擷自彭博

彭博 美國 天然氣價格

延伸閱讀

避戰火！馬士基等航運巨頭急繞道、加徵戰爭附加費 貨櫃壅塞潮恐再起

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

相關新聞

LNG船遠離荷姆茲海峽 台灣最大進口來源供應受阻 價格將飆漲

裝載液化天然氣（LNG）的運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿拉伯聯合大公國的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東衝突迅速升級，全球油市劇烈震盪。根據CNBC報導，美國原油期貨周日晚間大漲逾7%，至每桶72.11美元；英國金融時報指出，亞洲周一開盤時布蘭特原油一度飆漲13%至82美元，創七個月新高（上周五收72.48美元）。

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

美國和以色列周末對伊朗開戰，荷姆茲海峽形同關閉，國際油價周一一開盤便創下四年來最大漲幅，金價上漲1.6%。

簡立峰專欄／AI怎麼用、用在哪？最值得學的三種方式

你是否下載過不少AI工具，卻始終不知道該怎麼用、用在哪裡？當AI成為日常生活與工作的一部分，該如何使用，才能有效提升學習與決策效率？聯合報專訪AI專家簡立峰，揭示他平日如何運用AI工具輔助研究與工作，也分享對一般讀者而言最推薦的三種AI使用方式。

戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

隨著美國與以色列攻擊伊朗讓中東戰火爆發，帶動資金湧向避險資產需求，主要國家公債價格上漲、殖利率下滑，美國10年期公債殖利率跌至10個月低點。

避戰火！馬士基等航運巨頭急繞道、加徵戰爭附加費 貨櫃壅塞潮恐再起

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。