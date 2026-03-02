LNG船遠離荷姆茲海峽 台灣最大進口來源供應受阻 價格將飆漲

裝載液化天然氣（LNG）的運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿拉伯聯合大公國的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。

彭博彙整的船舶追蹤數據，至少有13艘位於此咽喉東側的空載的LNG運輸船已改道離開。美國和以色列對伊朗發動首波空襲後，LNG運輸船和其他船隻已於周末停止穿越荷姆茲海峽。

卡達是僅次於美國的全球最大LNG供應國，也是台灣LNG最大進口來源，荷姆茲海峽是運輸LNG必經之路。高盛集團指出，若停止通航持續一個月，亞洲LNG現貨價格可能飆漲130%，達到每百萬英熱單位25美元。

分析師表示：「假設荷姆茲海峽的天然氣運輸中斷拉長至兩個月以上，歐洲天然氣價格恐將漲破每兆瓦時100歐元（每百萬英熱單位35美元），進而引發更顯著的全球天然氣需求破壞。」

能源與航運顧問公司 Energy Vista 創辦人 Leslie Palti-Guzman 說：「LNG運輸將持續受阻，交易商有必要做好荷姆茲海峽通行幾天的規畫。現正處於前所未見的局面。」

周末以來荷姆茲海峽的消息紛亂，還發生了油輪遇襲事件。出於安全考量，不少船東已下令停止航行，另一些船東則因風險溢價飆升，正在重新評估保險成本。

