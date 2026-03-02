戰火帶動債市噴出！美10年公債殖利率跌至10個月低點 日、澳債勁揚

隨著美國與以色列攻擊伊朗讓中東戰火爆發，帶動資金湧向避險資產需求，主要國家公債價格上漲、殖利率下滑，美國10年期公債殖利率跌至10個月低點。

在台灣時間周一（2日）上午交易時段，美國10年期公債殖利率一度下跌1個基點至3.93%，為4月以來最低；5年期公債殖利率一度下跌2個基點至3.48%，為2024年10月以來最低。殖利率與債券價格走勢呈反向變動。

美國總統川普表示，美軍將持續轟炸伊朗，直到其目標達成；美國與以色列已對伊朗境內數百個目標發動攻擊。以色列周日對德黑蘭發動新一波空襲，伊朗則以更多飛彈齊射回應。此前一天，伊朗最高領袖哈米尼遭到擊殺，使中東局勢與全球經濟陷入更深的不確定性。

由於市場擔心戰火波及荷莫茲海峽的原油運輸，布蘭特原油一度飆漲13%，漲破每桶82美元，達到2025年1月以來最高水準；西德州中級原油則在72美元附近。油價飆高推升了通膨預期，並限制美債期貨漲幅。

日本10年期殖利率在盤初交易中下跌3.5個基點至2.075%；澳洲3年期公債殖利率下跌8個基點至4.13%；10年期公債殖利率下跌6個基點至4.59%

美國與以色列的攻擊，以及伊朗的報復行動，對全球多個產業造成衝擊，從航運、航空運輸到石油市場皆受到影響。外界警告能源成本將上升，且波斯灣地區的商業活動可能受到干擾。

SMBC日興證券資深策略師奧村溫在報告中指出：「金融市場通常會先出現避險反應，隨後出現反彈。然而，這次是一國領袖遭暗殺，可能引發更長期的連鎖影響。」

他針對日本市場表示：「隨著原油價格上升與貿易赤字擴大導致日圓走弱，加上為對抗購買力下滑而可能推出財政刺激措施，日本公債市場面臨長天期與超長天期殖利率進一步上行的風險。」