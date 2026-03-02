快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美伊衝突升級、荷姆茲海峽航運幾近停擺，布蘭特原油價格一度飆破82美元。圖為2026年2月17日，伊朗革命衛隊與海軍在荷姆茲海峽舉行軍演期間，多艘快艇於一艘油輪周邊機動演練。法新社
美伊衝突升級、荷姆茲海峽航運幾近停擺，布蘭特原油價格一度飆破82美元。圖為2026年2月17日，伊朗革命衛隊與海軍在荷姆茲海峽舉行軍演期間，多艘快艇於一艘油輪周邊機動演練。法新社

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東衝突迅速升級，全球油市劇烈震盪。根據CNBC報導，美國原油期貨周日晚間大漲逾7%，至每桶72.11美元；英國金融時報指出，亞洲周一開盤時布蘭特原油一度飆漲13%至82美元，創七個月新高（上周五收72.48美元）。

衝突規模超出市場原先預期。美以攻擊逾千個目標，並造成伊朗最高領袖哈米尼與多名高層喪生。伊朗隨即對以色列及波灣鄰國發動報復，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。川普表示軍事行動將持續至目標達成，同時稱伊朗希望談判，為局勢降溫留下空間。

該水道承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。彭博與CNBC引述多家機構指出，油輪航運幾近停擺，船隻在海峽外聚集觀望。Rystad Energy表示，航商基於安全考量採取預防措施，交通實質暫停。

瑞銀（UBS）由Henri Patricot領軍的分析師在周日報告指出，海峽航運恢復速度與伊朗報復規模，將是未來數日油價關鍵變數。

各機構對價格情境的預測出現分歧。巴克萊認為，在供應中斷威脅下，布蘭特可能升至每桶100美元。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，最壞情境是伊朗攻擊沙烏地石油設施並全面封鎖海峽，油價將再漲10至20美元，機率約33%。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特現貨價可能突破120美元。

彭博經濟預測提出三種路徑：若戰事未波及石油設施且海峽維持通行，布蘭特可能徘徊在80美元附近；若達成停火並消退地緣風險溢價，油價可回落至約65美元；但若海峽實質關閉，價格可能升至108美元（低於瑞銀120美元推估）。

供需槓桿放大波動。彭博指出，經驗法則顯示供應減少1%，油價約漲4%。伊朗占全球供應約5%，若全面停產，理論上推升約20%。若20%全球供應受海峽影響，價格可能上漲約80%，對應108美元情境。OPEC+雖宣布小幅增產約0.2%，但難以抵銷極端衝擊。

油價上漲將產生明顯分配效果。收入將自石油進口國轉向出口國。美國受頁岩革命影響，已由進口國轉為出口國，成長拖累小於過去，但燃料成本上升仍壓縮消費者可支配所得。對聯準會而言，是否回應取決於通膨預期是否失控。

主要受益者包括遠離戰區的俄羅斯、加拿大與挪威。中國、歐洲與印度等主要進口國則面臨成長放緩與通膨升溫壓力。對中東產油國而言，若油價飆升源於自身供應中斷，將形成經濟與安全的雙重衝擊。

多名分析師與交易員預期，美國可能採取行動確保航運恢復。川普多次要求油價下跌，若燃料通膨升溫，將增加政府加快結束衝突的壓力。外交政策研究所（FPRI）總裁Aaron Stein指出，若海運長期受阻，華府可能被迫考慮空襲以外手段，例如海軍護航。

以色列 油價 彭博

延伸閱讀

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

OPEC+ 4月增產石油

相關新聞

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東衝突迅速升級，全球油市劇烈震盪。根據CNBC報導，美國原油期貨周日晚間大漲逾7%，至每桶72.11美元；英國金融時報指出，亞洲周一開盤時布蘭特原油一度飆漲13%至82美元，創七個月新高（上周五收72.48美元）。

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

美國和以色列周末對伊朗開戰，荷姆茲海峽形同關閉，國際油價周一一開盤便創下四年來最大漲幅，金價上漲1.6%。

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

避戰火！馬士基等航運巨頭急繞道、加徵戰爭附加費 貨櫃壅塞潮恐再起

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。