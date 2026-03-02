美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東衝突迅速升級，全球油市劇烈震盪。根據CNBC報導，美國原油期貨周日晚間大漲逾7%，至每桶72.11美元；英國金融時報指出，亞洲周一開盤時布蘭特原油一度飆漲13%至82美元，創七個月新高（上周五收72.48美元）。

衝突規模超出市場原先預期。美以攻擊逾千個目標，並造成伊朗最高領袖哈米尼與多名高層喪生。伊朗隨即對以色列及波灣鄰國發動報復，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。川普表示軍事行動將持續至目標達成，同時稱伊朗希望談判，為局勢降溫留下空間。

該水道承載全球約20%石油與液化天然氣運輸。彭博與CNBC引述多家機構指出，油輪航運幾近停擺，船隻在海峽外聚集觀望。Rystad Energy表示，航商基於安全考量採取預防措施，交通實質暫停。

瑞銀（UBS）由Henri Patricot領軍的分析師在周日報告指出，海峽航運恢復速度與伊朗報復規模，將是未來數日油價關鍵變數。

各機構對價格情境的預測出現分歧。巴克萊認為，在供應中斷威脅下，布蘭特可能升至每桶100美元。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示，最壞情境是伊朗攻擊沙烏地石油設施並全面封鎖海峽，油價將再漲10至20美元，機率約33%。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特現貨價可能突破120美元。

彭博經濟預測提出三種路徑：若戰事未波及石油設施且海峽維持通行，布蘭特可能徘徊在80美元附近；若達成停火並消退地緣風險溢價，油價可回落至約65美元；但若海峽實質關閉，價格可能升至108美元（低於瑞銀120美元推估）。

供需槓桿放大波動。彭博指出，經驗法則顯示供應減少1%，油價約漲4%。伊朗占全球供應約5%，若全面停產，理論上推升約20%。若20%全球供應受海峽影響，價格可能上漲約80%，對應108美元情境。OPEC+雖宣布小幅增產約0.2%，但難以抵銷極端衝擊。

油價上漲將產生明顯分配效果。收入將自石油進口國轉向出口國。美國受頁岩革命影響，已由進口國轉為出口國，成長拖累小於過去，但燃料成本上升仍壓縮消費者可支配所得。對聯準會而言，是否回應取決於通膨預期是否失控。

主要受益者包括遠離戰區的俄羅斯、加拿大與挪威。中國、歐洲與印度等主要進口國則面臨成長放緩與通膨升溫壓力。對中東產油國而言，若油價飆升源於自身供應中斷，將形成經濟與安全的雙重衝擊。

多名分析師與交易員預期，美國可能採取行動確保航運恢復。川普多次要求油價下跌，若燃料通膨升溫，將增加政府加快結束衝突的壓力。外交政策研究所（FPRI）總裁Aaron Stein指出，若海運長期受阻，華府可能被迫考慮空襲以外手段，例如海軍護航。