美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

美國和以色列周末對伊朗開戰，荷姆茲海峽形同關閉，國際油價周一一開盤便創下四年來最大漲幅，金價上漲1.6%。

布蘭特原油一度飆漲13%，漲破每桶82美元，達到2025年1月以來最高水準；西德州中級原油則在72美元附近。

開盤時，金價一度上漲1.6%，漲破每英兩5,360美元；上周已上漲逾3%。

標普500指數和那斯達克100指數期貨周一開盤雙雙下跌近1%，澳洲股市同步開低。

美元指數上漲0.4%至97.960，瑞郎兌主要貨幣走升，而澳幣率風險貨幣下跌。

由於戰事擴大，航運業者和交易商自行選擇暫停運輸，經由荷姆茲海峽的油輪交通已大致停擺；這海峽位於伊朗海岸外，掌握全球五分之一石油和大量天然氣的運輸，是關鍵的咽喉點。

花旗集團Max Layton在內的分析師周一開盤前發布報告說：「在我們的基準預測中，至少在未來一周，布蘭特原油價格將於每桶 80 到 90 美元區間波動。」

花旗預測，這場戰爭能在未來一到兩周內平息，取決於以下三種走向之一：一、伊朗更換了領導層；二、現有的伊朗政權態度明顯轉變，足以終止戰事；三、美國在觀察到伊朗領導層異動，且這段期間伊朗的飛彈與核武計畫都已受挫後，決定見好就收。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產全球主管赫茲（Adam Hetts）在報告中寫道：「美方主導的空襲推高油價，並重燃地緣政治風險。我們的看法是：市場目前的定價反映的是局部衝突，若衝突未持續升級，更廣泛的投資影響仍在可控範圍內。一如既往，當不確定性達到高峰時，分散投資和長期觀點最為重要。」