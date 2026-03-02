快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
荷姆茲海峽目前形同關閉。路透
荷姆茲海峽目前形同關閉。路透

美國和以色列周末對伊朗開戰，荷姆茲海峽形同關閉，國際油價周一一開盤便創下四年來最大漲幅，金價上漲1.6%。

布蘭特原油一度飆漲13%，漲破每桶82美元，達到2025年1月以來最高水準；西德州中級原油則在72美元附近。

開盤時，金價一度上漲1.6%，漲破每英兩5,360美元；上周已上漲逾3%。

標普500指數和那斯達克100指數期貨周一開盤雙雙下跌近1%，澳洲股市同步開低。

美元指數上漲0.4%至97.960，瑞郎兌主要貨幣走升，而澳幣率風險貨幣下跌。

由於戰事擴大，航運業者和交易商自行選擇暫停運輸，經由荷姆茲海峽的油輪交通已大致停擺；這海峽位於伊朗海岸外，掌握全球五分之一石油和大量天然氣的運輸，是關鍵的咽喉點。

花旗集團Max Layton在內的分析師周一開盤前發布報告說：「在我們的基準預測中，至少在未來一周，布蘭特原油價格將於每桶 80 到 90 美元區間波動。」

花旗預測，這場戰爭能在未來一到兩周內平息，取決於以下三種走向之一：一、伊朗更換了領導層；二、現有的伊朗政權態度明顯轉變，足以終止戰事；三、美國在觀察到伊朗領導層異動，且這段期間伊朗的飛彈與核武計畫都已受挫後，決定見好就收。

駿利亨德森（Janus Henderson）多元資產全球主管赫茲（Adam Hetts）在報告中寫道：「美方主導的空襲推高油價，並重燃地緣政治風險。我們的看法是：市場目前的定價反映的是局部衝突，若衝突未持續升級，更廣泛的投資影響仍在可控範圍內。一如既往，當不確定性達到高峰時，分散投資和長期觀點最為重要。」

以色列 國際油價 美元指數

延伸閱讀

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

美伊戰事／塑化鏈受惠補庫存需求 中油、台塑化迎漲價契機

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

相關新聞

美伊戰火衝擊荷姆茲海峽！油價飆13%衝82美元 最壞恐見120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，中東衝突迅速升級，全球油市劇烈震盪。根據CNBC報導，美國原油期貨周日晚間大漲逾7%，至每桶72.11美元；英國金融時報指出，亞洲周一開盤時布蘭特原油一度飆漲13%至82美元，創七個月新高（上周五收72.48美元）。

美以攻伊戰火蔓延 油價狂漲13% 金價漲1.6% 美股期指跌1%

美國和以色列周末對伊朗開戰，荷姆茲海峽形同關閉，國際油價周一一開盤便創下四年來最大漲幅，金價上漲1.6%。

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

避戰火！馬士基等航運巨頭急繞道、加徵戰爭附加費 貨櫃壅塞潮恐再起

全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，因應美國與以色列聯盟對付伊朗的軍事衝突擴大，恐怕擾亂全球商品貿易，並推升即期運價上漲。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。