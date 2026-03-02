快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
以色列和美國1日繼續對伊朗發動空襲，德黑蘭市區冒出濃煙。路透 路透通訊社
以色列和美國1日繼續對伊朗發動空襲，德黑蘭市區冒出濃煙。路透 路透通訊社

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美元走升

投資人嚴陣以待，準備迎接紐約時間周日晚間開盤的股、債和能源市場。

初步跡象顯示市場正避險。早盤交易中，美元急漲，瑞郎兌主要貨幣走升，而澳幣率風險貨幣下跌。澳洲和紐西蘭公債在開盤時隨之上揚。截至清晨，歐元下跌0.3%，報1.1774美元；日圓變動不大，報155.99日圓兌1美元；澳幣下跌1.2%，報0.7033美元。

沙烏地阿拉伯和埃及股市周日跌逾2%，比特幣則在紐約時間下午5點變動不大。美股、美國公債、原油和黃金期貨預計將於紐約時間下午6點開盤，屆時將能一窺投資人情緒的整體走向。

川普：實現他的目標前不會罷手

川普說，美軍將持續轟炸伊朗，直到實現他的目標為止；他也承認，美方人員傷亡「恐怕還會增加」。

川普周日證實，伊朗最高領袖哈米尼已經死亡，並說美國和以色列轟炸了伊朗境內數百個目標，包括革命衛隊設施和防空系統。川普呼籲伊朗軍警投降，「以換取完全豁免，否則將面臨必死無疑的下場」。

波斯灣入口附近有三艘船隻遭到攻擊。阿布達比和杜拜證券交易所周一和周二將休市。伊朗飛彈擊中特拉維夫的建築物，沙烏地阿拉伯、卡達、巴林和科威特則攔截了飛彈。此外，杜拜一座貨櫃港遭到攻擊，該地區數百個航班被迫取消。

中東戰事升溫 航運業者繞道、全球物流鏈恐受阻

伊朗已表示無意關閉荷姆茲海峽，但當地航運在周末幾乎全面停擺。沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國可以透過管線改道運送部分石油，但科威特、卡達和巴林別無選擇，只能使用此航道。

在美以聯盟和伊朗的軍事衝突擴大之際，全球各大貨櫃航運業者紛紛調整航線以避開波斯灣，全球貿易勢必大受干擾。

全球最大貨櫃航運商地中海航運（MSC）已停止接受中東貨運訂單，排名第二的馬士基（A.P. Moller-Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）則暫停所有行經荷姆茲海峽的航線。

AI 焦慮和信用風險仍籠罩市場 美科技股川普關稅風暴來最重月線頹勢

美國股市周五下跌，投資人擔心地緣政治衝突和私募信用出狀況，加上對人工智慧（AI）的疑慮未解，避險心理彌漫市場。由於通膨數據高於預期，下周就業報告更受矚目，投資人也擔心AI對勞動市場造成的衝擊可能甚於預期。

那斯達克綜合指數周五收低1.2%，標普500指數則下跌0.5%，以軟體股、科技股，以及曝險AI的金融股跌幅最重，整個2月下來各跌3.4%和0.9%，創下去年初關稅開始折騰市場以來最重月線頹勢。道瓊工業指數周五下跌1.1%，月線仍漲0.2%，連續10個月收紅，創下2018年以來最長連漲紀錄。

費城半導體指數和台積電ADR周五各跌1.2%和0.6%，台積電ADR月線大漲13.3%。

受到AI顧慮和私募信用問題的衝擊，KBW銀行股指數大跌4.9%，創下去年4月來最重跌幅。首先，投資人對一家英國房貸公司倒閉的消息感到憂心。OpenAI籌資1,100億美元，再掀AI泡沫化的焦慮。瑞銀集團警告，若AI引發「劇烈」顛覆，私募信用違約率可能高達 15%。

OpenAI 募得1,100億美元 與五角大廈達成協議導入模型

OpenAI於2月27日宣布完成新一輪募資，籌得1,100億美元，包括亞馬遜投資500億美元，輝達和軟銀各投資300億美元。The Information報導指出，OpenAI將於3月底前額外募資100億美元。

此外，在川普政府封殺Anthropic之際，OpenAI迅速與國防部達成模型部署協議。

比特幣 紐約 哈米尼

延伸閱讀

國際油價飆向108美元 投資人湧入黃金與美債等避險資產

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東大亂還有什麼可以買？投資專家看好美債、黃金、瑞郎

那指月線跌勢重 關稅風暴以來最慘

相關新聞

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

比特幣漲破67,000美元

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

