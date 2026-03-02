快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國、以色列部隊對伊朗展開猛烈攻擊，伊朗也對波斯灣各地美、以軍事設施進行報復性襲擊，區域石油輸運為之受阻。石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）8個成員今天宣布增產原油。

美聯社報導，OPEC+今天在開戰前就已經排定的會議中表示，4月將每天增產20萬6000桶，超出分析師原先的預期。這波增產的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。

包括針對通過波斯灣（Persian Gulf）狹窄出口荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）兩艘船隻的攻擊在內，區域各地的襲擊行動可能限制相關國家石油出口能力。能源專家預料這很可能會推升原油和汽油價格。

根據萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）統計，每天有約占世界石油總供應量20%的1500萬桶原油經由荷莫茲海峽輸運，使其成為全球最關鍵石油咽喉要道。沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國和伊朗的石油與天然氣都得經過北鄰伊朗的這個海峽輸運。

伊朗2月中因進行所謂的軍事演習，曾暫時關閉部分海峽。若該運輸要道進一步受到干擾，可能導致供應減少、油價上漲。

伊朗每天出口大約160萬桶原油，主要銷往中國。若伊朗出口受阻，中國可能需要尋找其他供應來源，這也是推升能源價格的另一因素。

能源專家預期，當今晚石油現貨開始交易時，油價可能會大幅攀升。萊斯塔德能源公司分析師預估，布倫特原油（Brent Crude）開盤時每桶可能會飆漲20美元。

布倫特原油價格2月27日以每桶72.87美元收盤，創下7個月以來新高。

以色列 伊拉克 俄羅斯

延伸閱讀

美伊戰事／OPEC+ 4月增產石油

石油運輸 荷姆茲海峽航運降7成

中東戰事衝擊港金融？陳茂波：短期或影響金價、油價

中東戰火升溫 OPEC+擬增產抗油價飆漲

相關新聞

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

比特幣漲破67,000美元

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。