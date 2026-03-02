中東戰火方…酣原油輸運受阻 OPEC+宣布4月增產

美國、以色列部隊對伊朗展開猛烈攻擊，伊朗也對波斯灣各地美、以軍事設施進行報復性襲擊，區域石油輸運為之受阻。石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）8個成員今天宣布增產原油。

美聯社報導，OPEC+今天在開戰前就已經排定的會議中表示，4月將每天增產20萬6000桶，超出分析師原先的預期。這波增產的國家包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼。

包括針對通過波斯灣（Persian Gulf）狹窄出口荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）兩艘船隻的攻擊在內，區域各地的襲擊行動可能限制相關國家石油出口能力。能源專家預料這很可能會推升原油和汽油價格。

根據萊斯塔德能源公司（Rystad Energy）統計，每天有約占世界石油總供應量20%的1500萬桶原油經由荷莫茲海峽輸運，使其成為全球最關鍵石油咽喉要道。沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、卡達、巴林、阿拉伯聯合大公國和伊朗的石油與天然氣都得經過北鄰伊朗的這個海峽輸運。

伊朗2月中因進行所謂的軍事演習，曾暫時關閉部分海峽。若該運輸要道進一步受到干擾，可能導致供應減少、油價上漲。

伊朗每天出口大約160萬桶原油，主要銷往中國。若伊朗出口受阻，中國可能需要尋找其他供應來源，這也是推升能源價格的另一因素。

能源專家預期，當今晚石油現貨開始交易時，油價可能會大幅攀升。萊斯塔德能源公司分析師預估，布倫特原油（Brent Crude）開盤時每桶可能會飆漲20美元。

布倫特原油價格2月27日以每桶72.87美元收盤，創下7個月以來新高。