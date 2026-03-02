快訊

比特幣漲破67,000美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

觀察家表示，比特幣行情小幅反彈，顯示加密貨幣市場正擺脫伊朗動盪的影響，交易員正為價格持續回升布局。

比特幣1日一度上漲2.2%至68,196美元，之後回落至約67,000美元。在Deribit交易所，價值18.7億美元的比特幣賣權集中在60,000美元價位，顯示投資人想要限制後市跌幅。

美國和以色列在2月28日聯合攻擊伊朗，迅速引發數位資產價格下跌，比特幣價格一度下跌3.8%至近63,000美元，市值蒸發1,280億美元。

不過，Tokenize資本公司管理合夥人休斯認為，真正的「價格發現」將發生在美股和比特幣指數股票型基金（ETF）2日開盤時，2日開盤後「最值得關注的指標」是比特幣ETF的資金流動。他說，上周連續三個交易日流入的資金高達10億美元，但若趨勢逆轉，比特幣價格可能會跌破63,000美元。

