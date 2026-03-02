OPEC+ 4月增產石油

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

OPEC+去年第4季增產13.7萬桶後，本季暫停增產，市場原先就預期下季將恢復增產，但沒料到會增產這麼多，多了50%，提高增產數量的決策顯然是受中東戰火再起所影響。曾在OPEC祕書處任職的Rystad能源公司地緣政治分析主管黎恩認為，此舉不太可能讓市場平靜，是釋出訊號、但非提出解方，若荷姆茲海峽運輸仍受限，實體市場依然緊俏。

這些石油生產大國向來以增產因應供應面的干擾，沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特和阿聯上個月就已提高石油出口，去年6月美國攻擊伊朗的核子設施時，部分國家也採取同樣措施。

英國金融時報（FT）報導，美國能源部官員透露，美國政府目前並未考慮動用戰略儲油（SPR），以因應油價飆升的局面。路透報導，南韓政府則表示，萬一中東戰火持續，拖長石油供應受干擾的時間，將提供戰略儲油給當地企業。南韓產業部表示，該國的石油準備分別存放在國內九個地點，可使用數個月。

倫敦布蘭特油價今年來已漲逾20%，而中東局勢急速升溫，加上國際間連續發生石油生產受擾事件，原本市場預期今年油市將嚴重供給過剩，如今看法也逐漸轉向。

瑞銀集團（UBS）分析師史特諾沃指出，1月初以來，多項因素壓縮了石油供應，包括「美國1月寒流造成暫時停產」、「俄羅斯石油因無人機攻擊而發生生產中斷」以及哈薩克坦吉斯（Tengiz）油田一度因停電而減產。