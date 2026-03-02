快訊

OPEC+ 4月增產石油

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

鑒於中東新一輪衝突可能推高國際油價，沙烏地阿拉伯和俄羅斯等石油輸出國組織與盟國（OPEC+）等主要成員國，1日宣布4月原則上恢復增產，每日增產20.6萬桶，但分析師指出目前僅沙國與阿聯有餘力增產，且荷姆茲海峽的航運實質上已停擺，增產的石油能否順利運出還是問題。

OPEC+去年第4季增產13.7萬桶後，本季暫停增產，市場原先就預期下季將恢復增產，但沒料到會增產這麼多，多了50%，提高增產數量的決策顯然是受中東戰火再起所影響。曾在OPEC祕書處任職的Rystad能源公司地緣政治分析主管黎恩認為，此舉不太可能讓市場平靜，是釋出訊號、但非提出解方，若荷姆茲海峽運輸仍受限，實體市場依然緊俏。

這些石油生產大國向來以增產因應供應面的干擾，沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特和阿聯上個月就已提高石油出口，去年6月美國攻擊伊朗的核子設施時，部分國家也採取同樣措施。

英國金融時報（FT）報導，美國能源部官員透露，美國政府目前並未考慮動用戰略儲油（SPR），以因應油價飆升的局面。路透報導，南韓政府則表示，萬一中東戰火持續，拖長石油供應受干擾的時間，將提供戰略儲油給當地企業。南韓產業部表示，該國的石油準備分別存放在國內九個地點，可使用數個月。

倫敦布蘭特油價今年來已漲逾20%，而中東局勢急速升溫，加上國際間連續發生石油生產受擾事件，原本市場預期今年油市將嚴重供給過剩，如今看法也逐漸轉向。

瑞銀集團（UBS）分析師史特諾沃指出，1月初以來，多項因素壓縮了石油供應，包括「美國1月寒流造成暫時停產」、「俄羅斯石油因無人機攻擊而發生生產中斷」以及哈薩克坦吉斯（Tengiz）油田一度因停電而減產。

韓出口連九紅 降息壓力減…半導體外銷創高扮成長主力

南韓2月出口動能增強，出口額創歷來同期最高，半導體出口也寫單月新高，緩解央行降息壓力，也進一步印證央行看法，即在維持中性政策立場、審慎觀察金融穩定風險之際，穩健的半導體需求正為經濟提供緩衝。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰事升溫，投資人湧向避險資產，推升美元走高，能源和國防股也成為市場焦點。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

比特幣漲破67,000美元

美國和以色列聯手空襲伊朗所引發的地緣政治不確定性，推升比特幣1日盤中漲破68,000美元。

南韓推半價國旅 提振鄉村觀光

南韓當局推出「半價國旅」措施，當地民眾造訪16個人口下滑的鄉村地區，半數旅費可獲補助，每人領取上限為10萬韓元。

波克夏喊依循股神路線 暗示會永久持有蘋果、美國運通、可口可樂、穆迪股票

波克夏（Berkshire Hathaway）新任執行長亞伯（Greg Abel）在首封致股東信表示，將繼續遵循有「股神」稱號的前執行長巴菲特路線，帶領業績繁盛，並暗示會「永久」持有蘋果、美國運通、可口可樂及穆迪等四檔個股，並將長期持有日本商社的股票。

