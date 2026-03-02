三星去年繳納所得稅大增167%

人工智慧（AI）熱潮帶旺晶片獲利，最新資料顯示，去年三星電子和SK海力士繳納的企業所得稅，共比前年激增530.1%到59億美元。

朝鮮日報英文版網站報導，南韓金融監督院（FSS）電子揭露系統1日資料顯示，三星電子去年以集團各公司個別財報為基準計算的企業所得稅支出，共達2.8427兆韓元（20億美元），較前一年的1.063兆韓元增加約167.4%。

SK海力士去年企業所得稅支出為5.628兆韓元（39億美元），較前一年的2,813億韓元大增1,900.4%。兩家公司合計繳納8.4707兆韓元（59億美元），較前一年大增530.1%。

南韓企業向政府繳納的企業所得稅，是依個別財報計算的國內應繳稅額，不含海外子公司或當地實體在海外繳納的稅款。因此，三星和SK海力士企業所得稅大增，被視為是去年在AI產業快速成長帶動下，獲利顯著改善的結果。

三星電子去年合併營業利益達43.6兆韓元，SK海力士達47.2兆韓元。SK海力士全年營收與營益雙雙創下新高，三星電子則刷新年度營收紀錄。